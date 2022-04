„Jak se tam proboha dostal? Jen tak se prochází po hřišti?“ žasnul komentátor utkání. „Nakopnul dalšího hráče… Můj bože… Měl by dostat doživotní zákaz,“ přidal se spolukomentátor. „Nikdo se ho nepokusil zastavit. Mohl udělat cokoliv. Měl by dostat doživotní zákaz.“

Až po napadení dvou hráčů byl narušitel zpacifikován. Ochranka ho srazila k zemi a odvedla ze hřiště. Zápas pak pokračoval. Hostující Porto vyhrálo gólem z penalty 1:0 a v tabulce si upevnilo vedení před Sportingem.

Porto drží po devětadvaceti kolech neporazitelnost a po roční odmlce kráčí za titulem. Pět kol před koncem má náskok šesti bodů. „Zisk titulu je náš hlavní cíl. Nějakou ztrátu si ještě můžeme dovolit, ale těsně před koncem bychom chtěli slavit. Proto musíme stále vítězit,“ řekl kouč Porta Sérgio Conceição.

