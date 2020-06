Dnes je to jinak. První vede pražskou Slavii za obhajobou titulu, druhý mu chce mistrovskou korunu vyrvat. A v neděli se poprvé potkají jako soupeři. Od 19 hodin se hraje šlágr FORTUNA:LIGY. První Slavia versus druhá Viktoria.

Pražané měli po zimní pauze k dobru šestnáct bodů, nyní už jen osm. Západočeši pod novým koučem Guľou pouze vítězí, jsou skvělí. Ale pozor, také Slavia se po koronavirové pauze zvedla, vyhrála třikrát v řadě.

Je tedy jasné, že si týmy i jejich trenéři půjdou po krku (přestože jinak si vzájemně skládají komplimenty). „Mám na jeho adresu jen slova chvály. Bez ohledu na to, co dosáhl se Slavií, už předtím měl můj velký respekt a uznání. Dělá svoji práci odhodlaně, obohatil český fotbal,“ rozjel chvalozpěv Guľa.

Zdroj: Deník

„Pro mě je to skvělý trenér, v současnosti stoprocentně patří mezi nejlepší, je to i dobrý chlap a člověk. Uznávám ho,“ kontroval Trpišovský. Pánové jsou v kontaktu (a to nejen dovolenkovém) už pár roků. Dohromady je dal Jan Nezmar, dříve sportovní ředitel Liberce, nyní ve stejné funkci ve Slavii.

Koučové spolu několikrát konzultovali kvalitu všemožných borců, navíc Guľa se také jednou obsadil do role Trpišovského učitele. „Asi před dvěma lety jsem byl i na jeho přednášce na doškolení trenérů,“ zavzpomínal slávistický šéf.

Pevná ruka vedoucího dua

Ještě jednu záležitost mají společnou. Před časem o nich velmi vážně uvažovala pražská Sparta. Ani jeden však na Letnou nezamířil, což asi majitele Daniela Křetínského při pohledu na nynější hru Slavie s Plzní dost drásá… Vedoucí duo ligy totiž české soutěži vládne pevnou rukou, byť na to jde každý z koučů maličko jinak. Plzeň je více zaměřená na kombinaci, Slavia na přímočarost.

„Mají velké držení míče, v minulém zápase přes 800 přihrávek, což jsem možná v české lize ještě ani neviděl. Jejich styl byl vždy takový dominantní, ale teď bych řekl, že přidali na pohybu,“ ocenil hru nedělního soka Trpišovský. „Slavia má svůj styl. Není to o tom, že by vyčkávali, hráli z hlubokého bloku nebo spoléhali na náhodu,“ reagoval Guľa.

Pokud chce jeho tým uspět, musí zlomit nedobrou sérii. Viktoria na Slavii padla šestkrát v řadě, vyhrála tady naposledy na jaře 2014. Nyní jsou však podmínky odlišné, hraje se bez diváků, navíc je Plzeň v extra formě. Otázka zní: Zvýší v neděli naději na titul, nebo se Slavia utrhne?