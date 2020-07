Óda na Součka. Česká hvězda si už v Londýně udělala jméno

Kdyby si měl číst všechny vzkazy a pochvalné komentáře, byl by to dlouhý večer. A tolik času Tomáš Souček nemá. Český záložník stále pracuje na tom, aby udivil fotbalovou Anglii na hřišti. Zatím mu to jde dokonale, pro sebe si získal fanoušky West Hamu. Jeden kompliment chtě nechtě musí zaznít. „Tohle je hráč, který by si zasloužil Zlatý míč.“

Tomáš Souček | Foto: Profimedia.cz