Trest na jeden zápas pro fotbalistu Sigmy Olomouc Šimona Faltu potvrdila Odvolací komise Fotbalové asociace ČR. Záložník si tak odpočine v zápase 12. kola, v němž Hanáci nastoupí proti Zlínu. Falta pyká za vyloučení v 10. kole, byť komise rozhodčích uznala, že hlavní sudí Zbyněk Proske měl za faul na libereckého Radima Breiteho udělit jen žlutou kartu.

Podle pravidel musela ale disciplinární komise Faltu potrestat, což ji posvětila i komise odvolací. Jednozápasový odklad trestu zdůvodnila nutností vše doplnit o názor pravidlové komise.



"OK FAČR rozhodla tak, že odvolání (Sigmy Olomouc) zamítla jako nedůvodné s tím, že OK FAČR nemá pravomoc měnit verdikt rozhodčích učiněný na hřišti a že taková změna by byla mimo jiné i v rozporu s ustálenou mezinárodní sportovně právní judikaturou i předpisy UEFA," uvedla odvolací komise v prohlášení.