Ano, i ve středečním duelu 27. kola FORTUNA:LIGY proti Teplicím byl v ofsajdu dvakrát, ale… K výhře Sparty 3:0 přispěl dvěma brankami, navíc „udělal“ penaltu, již proměnil Guélor Kanga.

„Slibovali jsme si od něj góly. Jsme rádi, že to splnil,“ chválil útočníka trenér Václav Kotal. Kozák byl přitom v základní sestavě po sakra dlouhé době, poprvé od 22. listopadu, kdy nastoupil proti Českým Budějovicím. Od té doby paběrkoval.

„Vyhráli jsme, jsem rád, že jsem k tomu přispěl, když jsem nastoupil po tak dlouhé době v základu,“ vykládal po utkání novinářům. „Ale já nesedím doma a nepočítám si góly,“ dodal.

Druhý nejlepší v lize

Mohl by, v sezoně jich dal už deset. Nejlepší kanonýr ligy Kanga jen o jeden více. Jenže Gabonec odkopal o 600 minut více. Kozákovi stačí na jeden gól nějakých 134 minut, v tom je druhý nejlepší v lize. Méně času na jednu branku potřeboval jen slávista Petar Musa.

Potvrdil to také proti Teplicím. „A řekl si o to, aby byl příště v sestavě,“ uznal kouč Kotal. Aby ne, vždyť vedle Milana Baroše je hvězdou ligy. Kopal za Lazio Řím, byl nejlepším střelcem Evropské ligy. Kdo to má?