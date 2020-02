Kamenem úrazu měl být Tijaniho vaz v koleni. Na Spartě ho totiž nenašli. „Náš klub si nechal špičkovými odborníky posoudit výsledky zdravotních testů hráče a musíme konstatovat, že všechny informace o špatném stavu hráčova kolene, nebo snad dokonce o chybějícím vazu jsou nepravdivé,“ rozčilovalo se vedení jihlavského klubu.

Slavia má hráče údajně angažovat na půlroční hostování s nepovinnou opcí za zhruba pět milionů korun. Trenérovi Jindřichu Trpišovskému by se hodil, na stoperskou pozici má pouze Kúdelu, Frydrycha a Zimu.

Nevraživost mezi oběma pražskými „S“ tak dostala další nálož oleje do ohně. Fanoušci se totiž přou, jestli Sparta udělala chybu, protože se mladý Afričan chytne, nebo se potvrdí jeho zdravotní komplikace a na Letné budou tvrdit: My to říkali.

„Veškeré nálezy v koleně hráče odpovídají zdravotnímu stavu profesionálního sportovce. Podle vyjádření odborníků může být hráčův přední zkřížený vaz pravé nohy sice mírně oslabený, což může, ale také nemusí představovat zdravotní riziko do budoucna,“ dodává vedení klubu z Jihlavy.

Mohamed Tijani hrál do sedmnácti let ve své rodné zemi. A zdaleka to neměl jednoduché.

Odrazový můstek?

„Až do šestnácti let jsem hrál bos, poté jsem od táty dostal k narozeninám kopačky,“ říká mladík, který se v sedmnácti dostal přes rodinného známého do juniorky španělského klubu Rayo Vallecano. Pro český fotbal ho o necelé dva roky později objevil třetiligový Vyškov. „Zahraniční majitel klubu má pod sebou spoustu zajímavých hráčů z Afriky, ale třeba i z americké MLS,“ říká vyškovský manažer Martin Chalupecký.

S tuzemským fotbalem neměl žádné zkušenosti. „Z českých týmů jsem sledoval pouze Spartu,“ tvrdí paradoxně obránce, který má o budoucí kariéře jasno: „Chci hrát v jednom z pěti nejlepších klubů na světě. Jsem ochotný tomu podřídit úplně všechno. Až toho dosáhnu, budu pomáhat dětem v naší vesnici hrát fotbal, aby mohly dostat stejnou šanci, jakou jsem dostal já.“

Plány má hezké. Slavia může být perfektním odrazovým můstkem. Ovšem v jeho případě platí více než u jiných hráčů fakt, že musí být opravdu zdravý.

Pohled Deníku: Jihlava ani Slavia nic neriskují



Je to úděl regionálních klubů. Levně získat (koupit), draze prodat. Ani FC Vysočina Jihlava není výjimkou. Skromný klub z regionu, kde není velká ekonomická síla, si nemůže dlouhodobě dovolit držet své nejlepší hráče. Minulá přestupní období o tom jasně vypovídala. Pohyb v kádru býval, nadneseně řečeno, až brutální.



Letošní zima se zdála být mimořádnou. Klub, toužící po návratu mezi tuzemskou elitu, neprožil žádné přestupové tsunami. Ano, odešel útočník Lamin Jawo, ostatní klíčoví hráči však zůstávali.



Až najednou, necelý měsíc po krachu přestupu do Sparty, se začalo spekulovat o odchodu Mohameda Tijaniho do Slavie. Dvaadvacetiletého stopera, který teprve během minulé zimy přes-toupil do Jihlavy z třetiligového Vyškova. Jenže talent z Pobřeží slonoviny se rychle vypracoval v oporu týmu.



Jestliže zájem ze Sparty překvapil, ze Slavie rovnou šokoval. Jedná se sice o talentovaného hráče, do ligového diamantu má ale rozhodně ještě daleko.



Tijani je výborným hlavičkářem, má perfektní fyzické předpoklady, na druhou stranu také dosud mezery, například v poziční hře. Na podzim střídal excelentní výkony s těmi slabšími. Třeba šlágr soutěže v Hradci Králové jeho slabiny viditelně odhalil. Přesto je zvažovaný odchod k sešívaným, byť jihlavským klubem dosud nepotvrzený, logickým krokem. Úřadující šampioni získají na půlroční zkoušku hráče s ohromným potenciálem. Naopak na Vysočině populární Momo zjistí limity své výkonnosti.



Tratit nebude ani jeho současný tým. Bohatá Slavia jistě do chudší pokladničky Vysočiny přispěje zajímavou sumou, hráč se navíc může v Edenu ještě více zviditelnit. A případný následný letní přestup, ať už by byl do kteréhokoli klubu, potom Jihlavany určitě odškodní dostatečně.



Je proto nasnadě, že na uvažované transakci nemůže tratit vůbec nikdo.