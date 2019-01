/ROZHOVOR/ I když ve čtvrtečním duelu Evropské ligy patřil na straně Bordeaux k nejlepším hráčům, sám na rozjetou Slavii přece jen nestačil. Jaroslav Plašil proto po porážce 0:1 odcházel k týmovému autobusu zklamaný – ale stále v pozitivní náladě. „Zápasů v poháru bude ještě dost, teď se musíme soustředit na nedělní utkání v lize,“ zdůraznil před novináři.

Tradiční francouzský celek totiž momentálně hledá formu i v domácí soutěži, kde je až předposlední. „Když nejsou výsledky, je to pro všechny složité. Pro nás, zkušenější hráče, ale i pro mladíky,“ zamrzelo někdejšího českého reprezentanta.



Předpokládám, že jako mužstvo dokážete zahrát mnohem lépe. Je to tak?

Určitě, bohužel zápas v Edenu dopadl, jak dopadl. Musíme zapomenout a soustředit se na neděli, tehdy totiž hrajeme důležité utkání proti poslednímu celku francouzské ligy.



Jste z výsledku na Slavii rozladěný?

Samozřejmě, vždyť jsme nedokázali uhrát nic. Slavia byla lepší, hlavně v první půli. Dávali si to, jak chtěli, my jsme akorát běhali kolem a byli všude pozdě. Ve druhém poločase to bylo trošku lepší, nicméně jsme si zase nedokázali vypracovat žádné šance.



Překvapili vás Pražané svým výkonem?

Ne, my jsme o tom, že mají formu, věděli. Hráli dobře zezadu, ale i v ofenzívě, a to nám ještě gólman chytil minimálně jeden další gól. Co dodat? Jsme zklamaní.

Jak by podle vás sešívaní obstáli ve francouzské lize?

To opravdu nevím, těžko říct. Je to něco úplně odlišného. Můžu jen zopakovat, že proti nám hráli fakt kvalitně a zaslouženě zvítězili.



Byl vám osobně útěchou alespoň aplaus fanoušků, když jste střídal?

To ano, ale upřímně jsem se snažil jít ze hřiště co nejrychleji, aby mohl nastoupit střídající hráč a my se mohli pokusit s nepříznivým stavem ještě něco udělat. Každopádně to bylo příjemné, oproti minulosti určitě.

Podle trenéra chcete v Evropské lize postoupit. Zaznamenal ve čtvrtek tento plán trhlinu?

Pravda, chtěli jsme na Slavii bodovat, bohužel se to nepovedlo. Teď každopádně musíme zvládnout hlavně nedělní duel v lize, protože v poháru jich ještě bude dost.



Není pro mladší hráče složitější přepnout z francouzské ligy na pohár?

Minulý rok jsme měli dobré výsledky a všichni Evropskou ligu chtěli, teď už jsme ale i s předkoly odehráli dvanáctý zápas. Tým si nicméně soutěž bezpochyby zaslouží, akorát potřebujeme najet na pozitivní vlnu. Právě to se nám totiž bohužel zatím nedaří.