Messi už posedmé v kariéře přezval Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. To vyvolalo pořádné pozdvižení. Podle mnoha expertů, ale i samotných fotbalistů si malý velký génius letos tohle ocenění nezasloužil.

Jen o pár dní později to slavný Argentinec schytal od francouzským médií za výkon v utkání proti Nice (0:0), kdy opět nevykročil ze své pařížské šedi. „Messi neustále působí pomalým dojmem a občas se je odpojený od svých spoluhráčů,“ kritizoval uznávaný deník L'Equipe.

Jako by čtyřiatřicetiletý Messi nemohl ve francouzské metropoli najít svoje já. Nejen pohled do tváře znechuceného hráče, ale i čísla jsou více než výmluvná. Messi letos vstřelil 41 gólů, ale jen čtyři z nich v dresu Pařížanů. Ve francouzské lize se navíc dokázal prosadit jen jednou, zbylé branky posbíral v Lize mistrů. Hrozí tak, že se nedosáhne na hranici 20 ligových gólů v jedné sezoně. To se naposledy stalo v sezoně 2007/2008. Ve španělské La Lize se Messi dostal na tuhle metu hned desetkrát.

Messi se po přestupu do Paříže evidentně trápí. Ale proč tomu tak je? Možné vysvětlení přinesl jeho bývalý spoluhráč z Barcelony a dobrý kamarád Luise Suárez, kterému se Messi svěřil.

V mrazu a sněhu trpí

„Mluvíme spolu každý den. Vždycky se snažíme vyhnout očekáváním, protože jako hráči víme, jak se v těchto chvílích musíme chovat. Bavíme se o zápasech, o rodině. Řekl mi, že když hraje v mrazu nebo když sněží, hodně trpí,“ prozradil uruguayský útočník webu TNT Sports.

Právě v počasí může být skutečně zakopaný pes. Přímořská Barcelona opět Paříží, to je sakra podnebním rozdíl. A to pořádné mrazy teprve udeří. „Určitě si musí zvyknout na to, jaké je tam chladné počasí,“ poznamenal Suárez, který má podobnou zkušenost z Liverpoolu, kde hrával i o Vánocích.

Každopádně i bez výrazného přičinění Messiho klub z Parku Princů dominuje Ligue 1 s dvouciferným náskokem a v Champions League se probojovat do osmifinále.