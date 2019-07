"V červnu 2016 se mi splnil jeden z největších snů, kterým bylo hrát za velký evropský klub. Podpisem s tímto skvělým klubem se můj sen stal skutečností. Během 112 zápasů jsem vstřelil devět branek, dvakrát jsme vyhráli ligu a pohár. Prožil jsem spoustu nezapomenutelných chvil s tímto klubem, který mi ohromně pomohl a přinesl mi spoustu potěšení. Zažil jsem tři roky štěstí a cítil jsem se jako v rodině," napsal Ngadeu na svůj instagram a twitter.

"Jako každý sportovec jsem prožil výjimečné chvíle, ale i méně radostné okamžiky, které nepochybně ovlivní zbytek mé kariéry. V životě netrvá nic věčně a každá dobrá věc má svůj začátek i konec. Bez ohledu na to, jak těžké to je, čeká na mě nová vzrušující výzva, do které jdu s pocitem, že jsem ve slávistickém dresu vždycky ze sebe vydal to nejlepší," pokračoval osmadvacetiletý Kameruňan.

Nezapomněl poděkovat spoluhráčům a dalším, kteří vždycky stáli při něm. "Manažerům a především trenérům, kteří mi hodně pomohli vylepšit herní styl. Zvláštní poděkování náleží fanouškům SK Slavia Praha, kteří patří mezi nejvášnivější v Evropě. Měli mě ve svých srdcích a vždycky mě podporovali. Chci, abyste věděli, že jsem Slavii pokaždé odevzdal sto procent a nelhal jsem vám. Se spoustou emocí vám přeju štěstí a úspěch. Velké díky, Váš Míšo," dodal Ngadeu.

Slavii se rozpadla stoperská dvojice

Podle médií za něj Gent zaplatil 115 milionů korun a podepsal s ním čtyřletou smlouvu. Slavii se s jeho odchodem rozpadla stoperská dvojice, protože ještě před ním odešel Simon Deli.

Ngadeův odchod doprovázely silné emoce. Několik dnů před potvrzením jeho definitivního přestupu do Belgie ho klubový šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík označil na twitteru za uličníka.

"Písemně odsouhlasená smlouva s hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespání útěk do Belgie. Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt. Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo," napsal Tvrdík.