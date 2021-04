Ostatně prozradil to i 28letý rodák z Ludgeřovic. „Vypadá to, že můj syn má nový idol,“ pobaveně video na svém instagramu okomentoval Coufal.

Když se totiž synkovi během jednoho z tréninků podařilo dostat míč do branky, gestem charakteristickým pro Coufalova spoluhráče Jesseho Lingarda a značícím jeho iniciály „JL“ ukázal, komu patří jeho preference.

Coufal’s son doing his best @JesseLingard impression! ?



? @Coufi5 pic.twitter.com/Cci4O3LMee