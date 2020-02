"Chtěl bych ho poznat, poděkovat mu, bohužel osud tomu nechtěl a nedovolil nám to," uvedl ředitel "Klokanů" Darek Jakubowicz.

"To nejmenší, co pro něj teď můžeme udělat, je postarat se o důstojné rozloučení. Je to neuvěřitelný příběh věrnosti, lásky a oddanosti ke klubu, k Bohemce," dodal.