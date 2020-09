Otázka na úvod: víte, jak dlouhá doba uplynula od oslav v Liverpoolu? Asi byste hádali, že je to jen chvilka, ale ve skutečnosti od titulové euforie na Anfield Road uběhlo 52 dní. Teď letní pauza končí – začíná další ročník Premier League!

Fotbalista Tomáš Souček | Foto: Profimedia

Vyvstává spousta otázek, každý slibuje nějaké to lákadlo… „Řada z klubů ale nepřemýšlí nad tím, co bude. Nejistá budoucnost je nezajímá,“ opřel se do konkurence Jürgen Klopp.