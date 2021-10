Pomoc, nebo problém? Svědek v aféře Kúdela versus Kamara se vypařil

Leckdo si jej pamatuje. Bongani Zungu sehrál důležitou (možná klíčovou) roli v kauze kolem údajného rasismu slávisty Ondřeje Kúdely v utkání proti Rangers. To bylo ovšem asi to nejvýraznější, co tenhle fotbalista v dresu skotského celku předvedl. Teď se jeho kariéra ubírá nepříliš utěšeným směrem.

Konflikt v utkání Glasgow Rangers vs. Slavia Praha | Foto: ČTK/AP/Andrew Milligan

V odvetě osmifinále Evropské ligy odehrál proti pražské Slavii letos na jaře pouhých osm minut, i to však stačilo k tomu, aby se stal jedním z klíčových mužů. Nemohly za to však jeho fotbalové dovednosti, ostatně domácí tehdy podlehli „sešívaným“ 0:2 a ze soutěže se poroučeli. Obsadil se do role svědka. Rasismus dětí na Spartě? Skotská federace by se měla omluvit, uvedl Kulhánek Přečíst článek › Tušíte správně, když došlo k od té doby tolikrát propíranému výstupu mezi Ondřejem Kúdelou a Glenem Kamarou, byl to právě jihoafrický fotbalista, kdo si byl jist, že český reprezentant otituloval jeho spoluhráče „zas*anou opicí“. Byť se posléze jeho verze neshodovala s tou, kterou předložil Kamara, slávistický stoper vyfasoval u disciplinární komise desetizápasový distanc, kvůli kterému přišel nejen o několik utkání evropských pohárů, ale také o evropský šampionát. O půl roku později poslal fotbalový osud skotský celek opět do Prahy, na Letné už se ale Zungu nepředstavil. Zakázaný večírek Ptáte se, kam se jeden z klíčových mužů celé kauzy poděl? Kromě deseti minut ve dvojutkání proti Slavii stihl v minulém ročníku naskočit jen do dvanácti ligových zápasů. Napříč všemi ostatními soutěžemi, kterých se jeho tehdejší tým zúčastnil, nasbíral už jen osm startů. Gerrard mluvil s Kamarou a otočil. Rangers tlačí na UEFA, aby bučení vyšetřila Přečíst článek › Ve statistikách po rodákovi z předměstí Johannesburgu zbyly všehovšudy tři žluté karty a jedna aféra. Byl totiž jedním z hráčů, kteří se navzdory protikoronavirovým opatřením bavili na večírku, za což posléze spolu s ostatními dostal trest - od klubu i tamní fotbalové asociace. Nikoho asi moc nepřekvapilo, když vedení celku z Ibrox Parku nevyužilo opci a za pár dní devětadvacetiletý záložník se pakoval zpátky, odkud do Rangers přišel, tedy do druholigového francouzského Amiensu. Jenže ani v celku, který je po deseti zápasech až třetí od konce, nehraje. Na vině je podle klubového bosse Philippa Hinschbergera nedostatečná kondice. Zungu byl dokonce vyřazen z týmu. Doslova se vypařil. Spor o bučení. Rasismus to nebyl, říká trenér dětí. Kauzu řeší i čeští ministři Přečíst článek › Další měsíce rozhodnou, jestli v severofrancouzském městě zůstane, nebo bude znovu měnit svou fotbalovou adresu. Podle francouzských médií je možné, že se vrátí do Jihoafrické republiky. V takovém případě se nabízí otázka, jak by svědčil v případě odvolání v kauze Kúdela. Český reprezentant se totiž obrátil na arbitráž.