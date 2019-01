Zbystřete! Deník rozjíždí mimořádný projekt pro fotbalové fanoušky. Jinde takový nenajdete. Bude vás bavit. Umíme zjistit detailní statistiky hráčů českého „pralesa“ a srovnat je se špičkovými hvězdami. První díl vyjde ve Sportovním deníku v pondělí 22. října. V článku čtěte, jak zapojit i váš fotbalový tým.

Jsi lepší než Ronaldo? Porovnej se s hvězdami. | Foto: Deník

Sportovní deník, naše pondělní příloha pro všechny fanoušky, odstartovala unikátní projekt nazvaný Porovnej se s hvězdami. V něm díky kamerovým záznamům vyhodnocujeme detailní chování hráčů na hřišti. Každý dotyk s míčem, každý pohyb. A umění hráče z krajského přeboru pak srovnáme se špičkovými hvězdami.

Jak taková analýza vypadá, se můžete podívat v článku ZDE.

Pokud chcete i vy zjistit vše o hráčích ze svého klubu, můžete ho do projektu přihlásit. Je to snadné! Objednejte si roční předplatné pondělního Sportovního deníku za 850 Kč a napište nám, kterému klubu fandíte nebo kde hrajete. Objednejte si noviny sami nebo se složte se spoluhráči a zapojte svůj tým. Každé pondělí dostanete do schránky Deník s extra porcí regionálního a světového sportu. A my z přihlášených klubů vylosujeme každý týden jeden, jehož hráčům změříme dovednosti. Postupně se dostane na všechny přihlášené týmy. Když ne teď na podzim, tak na jaře, kdy budeme v projektu pokračovat.

JAK SE DO PROJEKTU PŘIDAT?

• stávající předplatitel – vyplňte webový formulář na adrese fotbalanalyza.denik.cz nebo zavolejte na číslo 272 015 015 naše zákaznické centrum (pouze po–pá, 7.00–17.00). Možností je i poslat e-mail s vašimi kontaktními údaji na adresu denik@mojepredplatne.cz a do předmětu napsat heslo "FOTBALANALYZA"

• nový předplatitel – vyplňte objednávku na www.mojepredplatne.cz a zadejte heslo "FOTBALANALYZA". Případně pošlete e-mail na adresu denik@mojepredplatne.cz a do předmětu napište heslo "FOTBALANALYZA" nebo zavolejte na číslo 272 015 015 naše zákaznické centrum (pouze po–pá, 7.00–17.00)