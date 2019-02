Do tuhého půjde už v úterý večer. První duel dvojdílné bitvy bude v 19:30 hostit pražský Eden. Bude se jednat o souboj loňských vicemistrů – zatímco celek v sešívaných dresech skončil o sedm bodů druhý za plzeňskou Viktorií, Dynamu titul utekl o dva body. Mistrem byl rival z Doněcku, kde právě defenzivní specialista Hübschman strávil podstatnou – a úspěšnou – část své kariéry.

„Těší mě, že za těch deset let, co jsem v Šachtaru působil, jsme s Kyjevem měli docela dobrou bilanci,“ usmívá se šestatřicetiletý fotbalista a někdejší český reprezentant.



Tomáši, jak osobně vidíte souboj Slavie a Dynama ve třetím předkole Ligy mistrů?

Dynamo není jednoduchý soupeř, navíc si myslím, že Slavia chtěla spíše na druhou stranu, ne na východ. Šance každopádně vidím stejně. Kyjev se teď trošku nastartoval výhrou proti Šachtaru v ukrajinském Superpoháru, navíc proti němu vyhrál před pár dny i v lize. Jsou tedy už na začátku sezóny v euforii, vloni totiž s Doněckem prohráli titul, což je vlastně poslalo do předkola.

Vypadá to, že ukrajinskou ligu pořád bedlivě sledujete. V jakém rozpoložení Dynamo nyní je?

Start nového ročníku jistě hodnotí dobře. Vždycky se mluvilo o tom, že na Ukrajině je jen jeden dobrý tým, tedy Dynamo Kyjev, ale myslím si, že v posledních desíti patnácti letech Šachtar ligu ovládl a odsunul je trošku do ústraní. Třeba ale současné výkony naznačují, že se situace otočí a budou zase vládci Ukrajiny oni. To ukáže až čas.



Mohou se proti Slavii cítit jako mírní favorité?

Po posledním triumfu v Superpoháru jim sebevědomí určitě naroste. Řekl bych, že tato sezóna by klidně mohla být jejich, takže i do předkola se Slavií půjdou s tím, že budou chtít postoupit. Myslím si ale, že i Slavia má hodně slušný tým, který je navíc už nějakou dobu spolu. A i jí vyšel začátek ligy, vždyť udělali devět bodů. Z mého pohledu půjde o vyrovnané dvojutkání.

Čili, kdybychom mluvili v procentech, jsou šance padesát na padesát?

Řekl bych, že ano. Dynamo se v poslední době zvedlo, dříve, když jsem proti němu hrál já, mělo více cizinců, teď staví spíše na odchovancích a dalších Ukrajincích. Slavia naopak několika cizinci disponuje, jsou v týmu už nějakou dobu a určitě jsou zvyklí jak na klub, tak i na Čechy. Jako celek navíc Pražané nevypadají vůbec špatně. Bude záležet na maličkostech a možná i trochu na štěstí, například kdo dá první branku.

Slavia bude chtít první duel ovládnout

Dynamo má na soupisce třeba vicemistra světa Pivariče nebo reprezentanty Sydorčuka a Cyhankova. Nesrovnatelně větší zkušenost má celá sestava i z pohárů – vloni z toho bylo osmifinále Evropské ligy…

I Slavia má ale něco odehráno. Nebyla sice v Evropě až tak vysoko, myslím si však, že zahraniční hráči zkušenosti mají. Michael Ngadeu-Ngadjui třeba vyhrál Africký pohár národů, Miroslav Stoch pak hrával ve velkých klubech a soutěžích, kde si taky zahrál poháry (například ve Fenerbahce Istanbul či Chelsea – pozn. red.).

Kluků, o které se Slavia může opřít, je víc. Zkušenosti mají navíc i z reprezentací, takže v tomhle až tak velký rozdíl nebude. Dynamo sice vloni hrálo vysoko jak na Ukrajině, tak i v Evropské lize, tady to ale podle mě opravdu bude spíše o zmíněných maličkostech.



Je podle vás pro Slavii výhoda, že začíná doma a může těžit z velké euforie a podpory svých příznivců?

Určitě, ale zase těžko říct, co ta výhoda vůbec je. Kdyby nechali soupeře dát gól u sebe doma a pak to museli uhrát venku… Jakákoli branka může tento souboj rozhodnout, což bylo vidět třeba teď u Sparty, které se venku nepodařilo skórovat, Subotici naopak ano. Začátek bude každopádně důležitý. Slavii poženou dopředu lidi, tým bude odhodlaný vstoupit do pohárové Evropy dobře.