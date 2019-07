/VIDEO/ Velký den nastal pro Vítězslava Jaroše, teprve sedmnáctiletého fotbalového brankáře. Mladý gólman se totiž v přípravném utkání poprvé postavil mezi tři tyče áčka Liverpoolu. A k jasné výhře nad Tranmere 6:0 přispěl čistým kontem.

Brankář Liverpoolu Vítězslav Jaroš | Foto: profimedia.cz

V Liverpoolu působí odchovanec pražské Slavie už od roku 2017. Doposud se o něm možná v českém prostředí tolik nemluvilo, avšak talentovaný gólman zažíval v Anglii velmi úspěšné časy. S liverpoolskými mladíky si zahrál mládežnickou Ligu mistrů, jeho tým zvítězil ve FA Cupu a těšil se, že se během léta dostane do výběru do 23 let.