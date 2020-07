Chystá se velký návrat. Casillas prý míří zpátky do Realu

Strávil zde takřka celou svoji kariéru, až na jejím sklonku si na několik sezon odskočil vyzkoušet fotbal do sousedního Portugalska. Teď to ale vypadá, že se gólman Iker Casillas vrátí do důvěrně známých míst.

Iker Casillas v dresu Porta | Foto: ČTK/DPA