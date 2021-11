Takže je vše na dobré cestě? Bude lépe?

Pevně v to věříme. Priorita je zachránit ligu. A to, že budeme mít v příštím roce lepší finanční možnosti, je pro nás nesmírně důležité.

Pomůže i město?

Vypadá to dobře i na této cestě. S městem jednáme. Vidíme, že vztahy jsou velmi vstřícné, oproti minulosti se to vylepšilo. Cítím, že město si je vědomo, že první liga je velmi významná pro město.

Co by znamenal případný pád do druhé ligy?

Ani o tom nechci přemýšlet. Pro lidi a region je to velmi důležité. Jen si vezměte, že by se tu neobjevovaly mančafty jako Sparta, Slavia nebo Plzeň. Dále jde o mládež, která je pro nás veledůležitá. Stahujeme tu mládež z celého regionu, teď máme i parádní trenéry, které zastřešuje Zdenko Frťala. Hráči i jejich rodiče mají vidinu, že se dostanou jednou do nejvyšší soutěže. Jde také o zájem lidí z venku, médií, prestiž, image.Navíc druhá liga je hodně náročná soutěže, není lehké se z ní dostat zpět.

Někteří lidé říkají, že by se klub ve druhé lize očistil. Co na to říkáte?

V čem by ses mohl očistit? Peněz by bylo méně, prestiže méně. Je to nesmysl. Tam žádné očištění nevidím.

Mohl by se utvořit nový tým, rostli by mladíci…

Možná by to pro mladé kluky byly snazší, že by se ohráli. Ale teď je to tak, že mladí chtějí hrát ligu. Šli by jinam. Myslím ti lepší. A pokud by někdo vystřelil, tak by ho přetáhl movitější klub. Spíš bychom to různě látali. Hodně našich hráčů tu má smlouvy do léta. Odešli by. Těžko je tu udržíme.

A zůstáváte pro záchranu ligy optimistou, i když máte jen pět bodů?

Já si pořád myslím, že sportovně na tom tak špatně nejsme. Jednoznačně jsme prohráli v Hradišti, špatný zápas jsme měli ve Zlíně, v Hradci. Jinak to herně nebylo to špatné. Snažíme se dělat vše pro záchranu, i hráči ví, o co hrají. Určitě jim není jedno, jak na tom jsme. Bojují.

Není to i o kvalitě?

Prostě ta potřebná kvalita tu není… Ano, je, individuální kvalita tu chybí. My nejsme nebezpeční v posledních třiceti metrech. Nejsme zabijáci. Souhlasím, že to je kvalitou. O to víc musíme bojovat a rvát se o to. Je to samozřejmě o hlavě, o pohodě. Problémem je také celá řada zraněných. Připraveni bohužel budou až na jaře. Podle mě hráčům dal hodně zabrat covid, ty tréninkové pauzy. S těmi, kteří jsou mimo kvůli dlouhodobým zraněním, budeme silnější. Věřím, že kdybychom se zachránili, tak ten tým půjde nahoru. Máme tu hráče s potenciálem, hráče, kteří porostou; Knapíkové, Juklové, Trubačové…

Jak nový trenér Jarošík pracuje s týmem? Zatím nebodoval, je to tedy povedená trenérská výměna?

Nálada se zlepšila. Zdá se mi, že kluci už neupadají tolik do deprese, když je nepříznivý stav. Možná to bude tím, že Jirka Jarošík i Tomáš Hunal mají k hráčům daleko blíž. Snaží se totiž být pozitivní, to klukům pomáhá. Mám pocit, že je vše lepší, ale bohužel body nemáme. Ale nemám pocit, že je to zabitý.

Jak berete, že jste po zápase na Spartě poslední?

My pořád cítíme, že jsme tam, kde bychom být neměli. Je jedno, jestli jsme poslední, nebo třetí od konce. Musíme se dostat výš, abychom nebyli v tom ohrožení. Nejsme nějak přehnaně nervózní. To spíš z toho, že je to dlouhodobý trend. Ale neklesáme na mysli. Snažíme se ten klub pozvednout, hledáme pro něj peníze, různé partnerství. Ale není to lehké. Chci, aby fanoušci věděli, že tu nespíme, že opravdu hledáme cesty, jak z toho ven.

V neděli vás čekají Pardubice, což bude pro klub hodně důležitý zápas.

Na podzim klíčový. Věřím, že důležitost utkání pochopí i fanoušci a přijdou nás povzbudit. Teď je kluci potřebují, potřebují cítit jejich podporu. Ještě budou platit antigenní testy, tak věřím, že toho využijí a do hlediště přijdou. Pardubice prožívají takový nováčkovský syndrom, i když pořád jsou kvalitním týmem. Musíme je porazit a odpíchnout se k co nejlepšímu závěru podzimu. Pevně věřím, že se to povede. A věří v to i hráči a realizační tým.