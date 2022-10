Během duelu Hradce s Teplicemi na stadionu v Mladé Boleslavi, kde mají Východočeši svůj azyl, bylo několika na sobě nezávislými osobami zaznamenáno rasistické chování fandů votroků. Potvrdil ho i záložník hostujícího celku Tomáš Kučera. „Takovou míru rasismu jsem už dlouho neslyšel. Byli to jednotlivci na hlavní tribuně, kde byl kotel hradeckých fandů. Na tý tribuně seděli i různý funkcionáři, delegáti. Nikomu z těch veřejně důležitých činitelů nemohlo uniknout, co se dělo," řekl v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Hradec Králové po zápase nechtěl reagovat, v pondělí ale na svých stránkách vyvěsil prohlášení, ve kterém se mimo jiné píše: „Rozhodčí na hrací ploše žádné takové chování v průběhu střetnutí nezaznamenal a zápas ani nepřerušil. FC Hradec Králové nyní vyčká, zda delegát utkání v zápase takové projevy shledal. V průběhu duelu byli fanoušci hlasatelem v Lokotrans Aréně vyzváni k tomu, aby fandili slušně, nicméně to nebylo na popud informace o rasismu.”

Podle informací Deníku technický delegát Martin Hrinko skutečně rasistické chování části hradeckých fanoušků na hlavní tribuně zaznamenal do své zprávy. K dispozici jsou údajně i fotografie diváků, kteří se k rasistickému chování uchýlili. Minulý rok byl za podobného chování stíhán jeden z fandů Ostravy, který během duelu Baníku s Libercem rasisticky urážel fotbalistu Slovanu Jhona Mosqueru. Okresní státní zastupitelství v Ostravě ale trestní stíhání podmíněně zastavilo, k soudu nedošlo. „Je to osoba bezúhonná, doznal se, litoval toho, sám uznal, že to byl nedobrý exces,“ vysvětlil tehdy státní zástupce Ladislav Hradil.

Ligová fotbalová asociace na svém webu uvedla, že případ bude projednávat na svém čtvrtečním zasedání. „LFA zaznamenala rasistické projevy na adresu hráče FK Teplice Abdallaha Gninga ve víkendovém utkání 11. kola FORTUNA:LIGY ze strany dosud neznámých osob z řad příznivců FC Hradec Králové na stadionu v Mladé Boleslavi. Vedení ligy takové chování jednoznačně odsuzuje a vymezuje se proti němu,” uvádí se v stanovisku LFA.

Vedení FK Teplice je rádo, že se kauza intenzivně řeší. „Oceňujeme, že se celou záležitostí ihned začala zabývat Ligová fotbalová asociace na základě zprávy technického delegáta utkání. Rozhodnutí je nyní na příslušných fotbalových orgánech, tedy na disciplinární komisi, ale věříme, že se tímto chováním bude zabývat také Policie ČR,” uvedl klub ze Stínadel v úterý odpoledne na svém oficiálním webu.

A co říká na nechutné rasistické chování předseda FAČR Petr Fousek? „Před lety jsme se jednoznačně přihlásili k programu UEFA 'No to Rasism'. Všem v českém fotbale je jasné, že v tomto směru není prostor pro jakoukoliv diskusi. Podle prvních informací se jedná o extempore jednotlivce nebo maximálně několika málo lidí, a nyní je věcí Disciplinární komise LFA, aby věc prošetřila. Naprosto jí důvěřuji a věřím v její kompetentnost,” sdělil Deníku.