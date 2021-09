Nešťastná událost se stala v dubnu při ligovém utkání „žlutomodrých” s Plzní. „Chvilku před koncem prvního poločasu mě výrazně píchlo při souboji u rohového praporku. Na lavičce nebyl úplně široký kádr, nad střídáním jsem moc nepřemýšlel. Dostal jsem obstřik a říkal, že to vydržím, že se v kabině podíváme, co a jak. Pak jsem dostal balon a zpřetrhal si vazy v kotníku,” líčí Kučera.

Dnes už ví, že bylo chybou pokračovat. „S chladnou hlavou to člověk vidí jinak. Bylo to načatý. S kotníkem jsem nikdy nic neměl, chyběly mi zkušenosti, nedokázal jsem to odhadnout.”

Noha šla do sádry, léčba ale neproběhla ideálně. „Když jsem začal trénovat, tak noha bolela, nepomohly ani injekce. Měl jsem zpřetrhaný dva ze tří vazů. Srostlo to, ale byla tam nějaká nečistota z toho, jak se vazy roztřepily. Teď to začnu rozhýbávat, pak zkusím běhat. V průběhu října se zapojím do tréninku, někdy v listopadu bych měl být připravený se vrátit,” maluje si Kučera nejbližší budoucnost.

Dobře ale ví, že všechno může být nakonec jinak. „Takhle jsem si říkal na začátku toho cyklu, když jsem se zranil, že si drtivou většinu pauzy odbydu během letní přestávky, že do nějakého druhého třetího kola budu ready. Byl jsem pozitivní, měl dobrý mentální nastavení. Jak se to ale táhlo, tak už to bylo horší, hodně mě to štvalo.”

Muže, který kromě středu zálohy zvládne hrát i na postu stopera, navíc sžírají nezdary spoluhráčů v ligové soutěži. „Pro mě je horší se na to dívat, než kdybych hrál,” neskrývá odchovanec jihlavské kopané. Kromě sledování fotbalu má spoustu dalších aktivit, rozhodně se během nucené přestávky nenudí.

„Každý si myslí, že mám spoustu volnýho času, jenže i když jsem mimo hru, tak od začátku sezony pořád regeneruju. Ona ta práce na návratu je někdy daleko těžší, než je samotný trénink a zápas.”

Tomáš Kučera není pouze známý prvoligový fotbalista, ale také rapper, který je ve specifickém prostředí uznávaným hudebníkem. Jeho kariéra na tomto poli má na rozdíl od té fotbalové strmý vzestup. „Pořád to nějakým způsobem roste, posluchači, koncerty. Z toho mám radost. Jak to ale bude dál, to nevím. Teda nemůžu říct, že bych na budoucnost nemyslel, ale je kontraproduktivní něco plánovat. Člověk opravdu neví, co se stane.”

TK27, jak se Kučerovi v branži říká, věří, že zrestartuje i svou fotbalovou kariéru. „Je to teprve moje první vážné zranění. Vlastně jsem v Teplicích nebyl vůbec zraněný. Teď chci dál hrát, žádný konec se mi hlavou nehonil. To by mi přišlo líto, je ještě brzy!”