„Žlutomodří” na soustředění v Turecku vyladili formu, díky dvěma výhrám a jedné remíze poštelovali i své na podzim těžce zhuntované sebevědomí. Přiživili ho i v prvním jarním duelu proti pražským Bohemians, které porazili na Stínadlech 1:0. „Je to jen jeden zápas. Viděl jsem tam chyby, příště to musí být lepší, umíme hrát lépe. Třeba jsme byli zbytečně pasivní ve druhém poločase,” vypíchl Jarošík.

Chválil stopera Tijaniho, líbili se mu ale i další nováčci. „Třeba Boljević i Kučera, který se vrátil po zranění,” kvitoval teplický stratég. Do kabiny jsou kluci dobří. Nechci ale hodnotit po prvním zápase.

„Tijani parádní. Na to, jak vypadal na začátku přípravy… To jsem se malinko bál, že to nedá. Ale kondičku dohonil, je to profík. Na hřišti mě dirigoval. Já hrál poprvé v řadě tří stoperů, on si mě řídil. Po zápase jsem mu poděkoval, i když jsem starší. Bylo to velmi dobré,” byl spokojený Tomáš Vondrášek, autor jediné branky zápasu.

FOTO: Sváteční střelec Vondrášek zařídil Teplicím důležité body

Jarošík měl na tiskové konferenci po skončení utkání nezvykle veselou náladu, při sérii podzimních porážek k ní němel důvod. Prozradil, že na svém tým zkouší různé motivační prvky, změnu udělal například v jídelníčku. „Kluci neměli maso, bylo jim servírováno kubánské jídlo, které jsem zkusil na svém angažmá ve Španělsku. Vzali to, ale druhý den už maso být muselo. Tijani by mě asi zabil, kdyby ho v talíři nenašel,” vylíčil. V dobrém rozmaru přidal i další hlášku. „Asi by snědl nějaké dítě,” řekl v nadsázce.

A co zkusí příště? „Nevím, třeba hudbu. Jako to bylo ve filmu Slunce, seno, jahody, kdy se zkoušela Pláničkova metoda, která měla za cíl zvýšit dojivost krav, měl Jiří Jarošík na tváři znovu úsměv.

Za týden hrají Severočeši v Ostravě s Baníkem. Využít už budou moct služeb sparťana Sejka, kterého z Letné získali na hostování. „Když jsme ho sem brali, tak jsem nechtěl, aby jen paběrkoval. Takže ho využijeme. Poslední dobou hrajeme na dvě útočníky, rychle se točí. Slibujeme si od něho mladost a dravost, že to angažmá bude přínosem pro něho i pro nás," uzavřel trenér FK Teplice.