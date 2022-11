Grigar překonal téměř 77 let starý rekord legendárního hráče Teplic Rudolfa Krčila. Nyní už může laťku jen zvyšovat, smlouvu má do konce sezony. „U hráče je obtížnější hrát v pokročilém věku, u brankářů to zase taková výjimka není, zvlášť v současné době,“ zamýšlí se gólman sklářů, který nepatří k těm, kteří chytají na efekt. „Abych skočil do šibenice a nohy pověsil do vzduchu? To ne, radši si tam v klidu dojdu, to bolí méně," pokyvuje souhlasně hlavou.

Na Stínadla přišel v lednu 2009, v drtivé většině sezon byl teplickou jedničkou. I když to několikrát to vypadalo, že ho v brance nahradí jiný kolega, vždy dokázal o post prvního gólmana zabojovat a být znovu oporou. „Vypadá to, že když mě vyhodí oknem, tak se vrátím komínem,“ směje se odchovanec vítkovického fotbalu. Momentálně se o post jedničky pere s Filipem Muchou, vzadu ještě číhá Luděk Němeček.

Terminátor na odpis? Grigarovy zkušenosti se ještě Teplicím můžou hodit

Na parťáky měl „Grigi“ prý štěstí, například Martin Slavík byl báječným kamarádem, pokornou dvojkou. Jeden z bývalých kolegů ale netvořil s Grigarem harmonické duo… „S Kubou Divišem jsme si moc nesedli, s ním jediným to bylo trošku na ostří nože. Ale chápu, že každý brankáře chce chytat. Nedělá to pro to, aby byl v brance jen při tréninku."

Muž, který po konci své kariéry jistojistě vstoupí do Síně slávy FK Teplice, otevřeně přiznává, že ne vždy tréninku dával stoprocentní přístup. „Někdy jsem si ulevil. Má to tak každý hráč, jen pro brankáře je těžší se schovat. Ne každý trénink jsem byl nastavený tak, abych makal na sto procent. Ale nemůžu říct, že bych nebyl tréninkový typ. Baví mě i tréninky. Kdy o něco jde, třeba bago, tak jsem schopný se pohádat, klidně i poprat. Teď je velká konkurence, s Muchičem a Luďou makáme."

Silvestrovská pohádka: Krteček a Tomáš Grigar

Grigar ve svém věku kouše i náročný dril, kdy sebou během tréninkových jednotek mlátí o zem levým i pravým bokem. „Je dobré, že pak nejsem rozbitý, vstává se mi dobře. Dokud to takhle bude, tak to bude super. Určitě bych chtěl dál chytat.“ Už v minulosti ale zmínil, že v případě těžkého zranění by přemýšlel nad koncem kariéry. „Záleželo by, kdy by se mi něco vážného stalo. Pokud na začátku sezony, tak bych se ještě kousl a makal na uzdravení, ale pokud po půlce, tak by mi už asi nedali smlouvu, mám ji vždy na rok.“

V neděli od 15 hodin hrají Tepličtí v Mladé Boleslavi. „Já doufám, že v Bolce něco uhrajeme. Máme za sebou pár dobrých zápasů. Jde o to, abychom se vyvarovali individuálních chyb a gólů ze standardek, které nám v poslední době nejdou," ví Grigar.

FOTO: Byli jste na fotbale v Teplicích? Krása byla v hledišti i na hřišti