Před sezonou byly Teplice tipované na jednoho z kandidátů na sestup. Nic totiž nenasvědčovalo tomu, že by oproti jaru měl jít jejich výkon nahoru: posílení kádru se nekonalo, naopak případní soupeři v boji o záchranu své kádry vylepšili; letní příprava byla herně i výsledkově nepovedená; z týmu nečišela síla a odhodlání; nevyprofiloval se lídr, který by mužstvo vedl za vytyčeným cílem.

Když pak na předligové tiskové konferenci šéfa teplického klubu Pavla Šedlbauera popudila zmínka o soudu novinářů, kteří klub ze Stínadel viděli v ligovém podpalubí, zhrozil jsem se. V minulosti už se stalo, že vedení „sklářů“ nevidělo realitu, záhy následoval sešup o jedno patro níže. Pravda, oba případy mají jiné pozadí, určitá paralela tu ale je… Nedávné klubové vyjádření ohledně aktuální situace dalo moji domněnce razítko. Herní a výsledkový úpadek je totiž dlouhodobý, nejde jen o první tři kola nové sezony, které soudy novinářů naplnily beze zbytku. Bilance kouče Radima Kučery v lize? Z 26 zápasů jen čtyři výhry!

Přes to všechno si nejsem jistý, že by týmu pomohla výměna trenéra, byť nevidím do kabiny; nevím, jak funguje chemie mezi trenérem a hráči. Možná by přišel impuls, který by přinesl několik bodů, o dlouhodobém efektu ale přesvědčený nejsem. A to je poměrně děsivé…

Cestou z problémů se zdá být případné posílení, na kterém vedení pracuje. Jeho vyjednávací pozice ale není jednoduchá, spíše se hodí napsat, že je velmi složitá; finanční možnosti Teplic jsou z šestnácti ligových týmů jedny z nejmenších.

Bude tak nyní i na samotných hráčích, jestli ze sebe dokážou vymáčknout maximum, jestli jsou odhodlaní bojovat za celé Teplice. Pravda, z auta, které může jezdit maximálně sto dvacet, dvoustovku nevytáhnete. Jenže… Teplická kára se ale už delší dobu po ligové dálnici pouze plouží. Pokud nepřidá, bude v dalším ročníku jezdit pouze druholigové okruhy.

A samotné vedení musí mobilizovat všechny síly - v této sezoně půjde o záchranu více než kdy jindy!