„Skláři" mohli mít v případě výhry čtyři kola před koncem soutěže sedm bodů na Brno, které je posledním týmem pod „bodem ponoru". Ve finální fázi ale předvedli žalostný výkon, brankáře Zlína Dostála de facto neohrozili.

„Mohli jsme udělat důležitý krok k záchraně, ale nepovedlo se nám to. Nevím, jestli jsme tím byli svázaní, jestli pracovala hlava… Máme jen bod, ale v té naší situaci musíme počítat i ten. Musíme teď pořád makat dál. Sice máme náskok, ale pořád jsme pod tlakem. Bude to o stresu, ale musíme sbírat bod po bodu," konstatoval teplický kouč Radim Kučera.

Trenér Kučera o zraněních hráčích

Jsem rád, že v neděli hrál 90 minut po zranění Vondrášek, že si na pár minut k tomu čuchli po delších absencích Macej a Mareš. Teď už nebude anglický týden, tak kluci budou mít čas se do toho dostat. Třeba Kuba Mareš není pořád stoprocentní. Teď dostal žlutou kartu, tak bude mít 14 dnů na to, aby se připravil na domácí zápas s Českými Budějovicemi.

Hosté, kteří také ještě nejsou zachránění, byli o chlup nebezpečnější. Největší šanci měl v 19. minutě Poznar, jehož nechal trestuhodně hlavičkovat v pokutovém území Mazuch. Forvard „ševců" ale mířil jen těsně vedle levé tyče Grigarovy branky.

„Žlutomodří" měli poté územní převahu, nedokázali ji ale přetavit byť jen v jednu jedinou šanci.

Kdo očekával po přestávce zlepšení, hluboce se mýlil. Na hřišti se především bojovalo o každý centimetr, hráči museli často podstupovat osobní souboje. Na obou týmech byla markantní nepohoda, v níž momentálně jsou - Teplice sedm zápasů bez výhry, Zlín šest zápasů v řadě s porážkou. Projevovalo se to v základních herních dovednostech, jakými jsou přihrávky nebo zpracování míče.

„Bylo vidět, že se hraje o moc, nikdo nechtěl udělat chybu, proto se hrálo hlavně do defenzivy. Teplice se nám snažily utíkat, ale dařilo se nám to zachytávat. My měli jednu velkou šanci. Myslím, že remíza je pro obě mužstva spravedlivá," shrnul zápas trenér Zlína Bohumil Páník.



Severočechům nepomohla ani střídání. Trenér Kučera v závěru poslal do hry po zranění útočníky Mareše i Maceje, ani jeden se ale pořádně nedostal k míči. Nekonal se ani závěrečný tlak „sklářů", mužstvo ze Stínadel nebylo schopno si ho vytvořit. Především kombinace po zemi jako by byla v neděli tabu, a to pro obě jedenáctky.

„Chtěli jsme se dotáhnout do tahových věcí, ale soupeř ani nenapadal, hrál v bloku. Zlínská taktika byla účinná, musím ho pochválit. Co se hry týče, byla to spíš válka. Šancí bylo jako šafránu. Nám chyběl vepředu někdo jako Poznar, nějaká věž. V ofenzivě to bylo o křeči, defenzivy byly lepší. Teď se nám daří tolik neinkasovat, dva zápasy v řadě jsme nedostali gól," vyzdvihl Kučera.

FK Teplice - Fastav Zlín 0:0

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Kodad, Mareš - Jawo, Vraštil. Diváci: 574 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Černý - Jukl, Mareček, Kodad (63. Mareš), Fortelný (63. Radosta), Moulis (81. Macej) - Vukadinovič (81. Trubač). Trenér: R. Kučera.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Buchta, Matejov - Janetzký, Vraštil, Janošek (90.+1. Kolář) - Jawo (56. Drame), Poznar, Potočný (84. Procházka). Trenér: Páník.