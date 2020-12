V utkání soupeřů, kteří mají záchranářské starosti, se nehrál fotbal, nad nímž by plesalo srdce fotbalového fajnšmekra. Teplice byly v prvním poločase aktivnější, postupem času se dokázaly dostávat do šancí. Po obrátce se ale hra vyrovnala a "žlutomodří" měli směrem dopředu potíže s kreativitou, navíc často zbytečně ztráceli míče.

Poté, co trenér Radim Kučera poslal do hry Žitného s Radostou, domácí ožili. V 78. minutě se dokonce dočkali gólu, který rozhodl celý zápas. Padl po rohovém kopu a dal ho překvapivý střelec - stoper Tomáš Kučera, jenž zády k brankáři Šustrovi Vondráškovu nepovedenou střelu usměrnil do brněnské branky efektní a efektivní patičkou. "Byla to shoda okolností a taky instinkt. Že bych byl nějaký mistr patička, to rozhodně ne. Jsem ale rád, že to takhle vyšlo," těšilo Kučeru.

Spokojený byl pochopitelně i jeho jmenovec, trenér Radim Kučera, i když osm minut před koncem mu při šanci Brna zatrnulo. "Tam nás podržel brankář Diviš, když Dreksovi chytil střelu z otočky. Hlavně jsme spokojení s tím, že jsme se po debaklu v Plzni oklepali a získali veledůležité tři body. První půle se mi ale líbila více. Měli jsme víc šancí, Brno jsme do ničeho nepouštěli. Pak hra byla vyrovnanější, k nám se přiklonilo štěstí. Ale cítil jsem na hráčích zodpovědnost," kvitoval teplický lodivod.

Jak s týmem pracoval po strašidelné porážce na západě Čech? "Všichni jsme si byli vědomi toho, že jsme udělali ostudu. Věnovali jsme tomu jen středu, pak jsem apeloval na hráče, ať vše hodí za hlavu a soustředí se na Brno. Za to, jak se kluci po Plzni otřepali, si tři body zaslouží," uznal Radim Kučera.

Brňané byli smutní, jejich záměr přivézt ze severu Čech alespoň bod zmařila jedna neubráněná standardka. „Myslím, že jsme sehráli vyrovnané utkání. Bohužel jsme nepohlídali jednu situaci po rohu. Chtěli jsme být odvážní a vyhrát, ne vždy se nám to ale dařilo,“ mrzelo trenéra Richarda Dostálka.

FK Teplice - Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branka: 79. T. Kučera. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Váňa - Berka (video). ŽK: Ljevakovič, Diviš - Sedlák, Fousek, Hladík. Bez diváků.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Ljevakovič, T. Kučera, Černý - Fortelný, Jukl, Trubač (67. Vukadinovič), Moulis (75. Žitný) - Řezníček (75. Radosta), Mareš (90.+4 Kováč). Trenér: R. Kučera.

Brno: Šustr - Kotula (83. Pachlopník), Šural, Dreksa, Bariš - Štepanovský (68. Reiter), Šumbera (57. Fousek), Sedlák (83. Gajič), Vaněk - Růsek, Přichystal (56. Hladík). Trenér: Dostálek.