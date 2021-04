Aktéři střetnutí před výkopem věděli, že do druholigového močálu to po výhře Brna v Českých Budějovicích mají coby kamenem dohodil. Zbrojovka se Středočechům přiblízila na jeden bod, „žlutomodrým" na dosah tří bodů.

„Tajili jsme to," usmíval se šalamounsky trenér vítězů Karel Jarolím. „Věděli jsme jen to, že Brno vede. Ale kdyby prohrávalo, tak by to pro nás byla možná ještě větší motivace," prozradil autor vítězného gólu Jiří Klíma.

Lázeňané se opět museli obejít bez klasického útočníka, jinak jejich sestava nedoznala oproti poháru výrazných změn. Boleslav vsadila na zkušenost, jednoduchost a na dva vysoké útočníky.

Na Stínadlech se hrála spíš taktická bitva, pohledných akcí bylo minimum. Teplice poslal do vedení v 19. minutě Žitný, který se pravačkou parádně opřel do centru Kodada. Za pět minut ale bylo srovnáno, domácí totiž dovolili hostům projít středem pole. Zmrhal pak zakončoval přesně.

Rozhodující chvíle zápasu přišly chvíli po obrátce. „Žlutomodří" totiž nechali na malém vápně hlavičkovat Klímu - 1:2. Od té chvíle působili domácí celek opařeně, později i nervózně. Hra se často přerušovala, Kučerově partě se vůbec nedařilo kombinovat, natož se dostat do nějaké šance. Boleslav naopak měla ještě několik příležitostí skóre navýšit. Dvakrát nastřelila břevno, pět minut před koncem ale naději Teplic na body definitivně pohřbil Škoda.

„Po druhém gólu se nám přestala dařit hra. Gól s námi zamával. Soupeř se postavil do bloku, těžko jsem se dostávali do šancí. Před zápasem jsme věděli, že budeme mít problémy, protože Boleslav to hrála jednoduše, postavila dva útočníky. Ta jednoduchost nám dělala problémy. Možná nám chyběla i zkušenost, měli jsme v sestavě hodně mladých, ani jednomu stoperovi není dvacet," litoval porážky teplický kouč Radim Kučera.

Severočeši si boj o záchranu výrazně zkomplikovali. „Nesmíme se teď z toho podělat, musíme zmobilizovat síly. Pořád ještě zbývá hodně zápasů. Ale je to těžké, psychika pracuje," uvědomoval si Kučera.

Jarolím byl spokojený, odveta se Mladé Boleslavi povedla i s úroky. „Vyhráli jsme zaslouženě. Hlavně ve druhém poločase to byl od nás slušný výkon," pochválil své svěřence.

Z pohledu Teplic byl jedním z mála světlých momentů pouze jubilejní třístý start Admira Ljevakoviće; Bosňan se na hřiště dostal na závěrečnou minutu.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:3 (1:1)

Branky: 19. Žitný - 24. Zmrhal, 47. Jiří Klíma, 85. Škoda. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Melichar - Lerch (video). ŽK: Čtvrtečka, Droehnle - Škoda. Bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka - Hyčka (80. Černý), Gabriel (90.+1 Ljevakovič), Knapík, Droehnle - Kodad, T. Kučera, Trubač (75. Fortelný), Moulis (80. Radosta) - Žitný - Vukadinovič. Trenér. R. Kučera.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler - Ladra (83. Skalák), Dancák, Matějovský (90.+2 Budínský), Zmrhal - Škoda, Jiří Klíma (76. Drchal). Trenér: Jarolím.