Dvěma zápasy v domácím prostředí rozehrají Teplice nadstavbovou část nejvyšší fotbalové soutěže. Po té základní jsou třináctí, což by na konci ligy znamenalo úlevu v podobě záchrany.

Na podzim Teplice vyprášily Pardubice výsledkem 5:1. Na jaře pak na jejich novém stadionu padly 1:3. | Foto: Deník/František Bílek

V sobotu od 15 hodin hostí „skláři" na Stínadlech Pardubice, jejich trenér Zdenko Frťala je ve střehu. „To, že hrajeme první dvě kola nadstavby doma, je určitá výhoda. Ale v poslední době jsme získali víc bodů venku než doma. I před našimi fanoušky chceme být úspěšní, proto chceme teď domácí duely zvládnout lépe.“

Do sestavy se mu vrací Tomáš Vondrášek, naopak mimo hru je ještě na dva zápasy brankář Tomáš Grigar, jehož v Plzni nahradil Filip Mucha. „Ukázalo se, že může kvalitně pomoc každý náhradník. Na to jsem od prvního dne apeloval; je tu nějakých 22 hráčů do pole. Každý z nich musí být schopný nahradit hráče, který zrovna hraje v základu. Jsem rád, že tomu taky v posledních kolech bylo," pochvaluje si kouč Severočechů.

Jedním z těch, kteří se předvedli ve velmi dobrém světle, byl i Jakub Urbanec, který nastoupil na pro něj nezvyklém postu uprostřed zálohy. „Hrál jsem tam naposledy v dorostu, ale nevadí mi to. Jsem rád, že hraju a ve finále je mi jedno, kde to je. Hlavní je, že bodujeme."

Jak již řekl Frťala, poslední dobou se Teplicím daří více doma než venku. Vnímá to i Urbanec a celá kabina „žlutomodrých". „To je pravda, zrovna jsme se o tom s kluky v kabině bavili. Já věřím, že to zlomíme, že nám pomůžou diváci a že Pardubice a Zlín porazíme. Oběma máme co vracet. Je to pro nás hodně důležitý rozjezd nadstavby. Cílem je vyhnout se baráži."

Pardubice mají na Teplice ztrátu čtyř bodů, na Stínadla proto jedou s velkou motivací ji umazat. „Určitě myslíme na to, že se baráži vyhneme. Reálné je všechno. Pokud to matematicky jde, tak lze v to doufat. Minulý rok by také nikoho nenapadlo, že čtyřikrát vyhrajeme a jednou budeme remizovat. Když ale do ní spadneme, tak musíme zvládnout dva mega důležité zápasy. Pořád ovšem věřím, že je v našich silách se zachránit přímo,“ zní z úst legendy východočeského klubu Jana Jeřábka.

Co podle něho nový kouč „sklářů" Zdeno Frťala změnil, že se jeho tým zvedl? „Nevím, co nový trenér změnil. Dopodrobna jsem Teplice nesledoval. Možná přinesl do kabiny týmového ducha a hráči za ním jdou. Ale, to jen tipuji. Doufám, že je porazíme jako nedávno u nás. Tyhle zápasy budou o detailech. Nemyslím si, že bude padat pět gólů… Žádný pohledný fotbal se nedá očekávat. Bojovnější týmy budou mít navrch," odpovídá lídr „perníkářů".