Na podzim 1991, to už byly Teplice ve třetí lize, odmítali hrát fotbalisté pod tehdejším vedením. Mužstvo bojkotovalo trénink a nechtělo nastoupit do domácího duelu se Sušicí, pokud stávající výbor neodstoupí. Odstoupil, několik dnů poté převzalo klub nové vedení v čele s Milanem Kellerem, kterého přemluvila klubové legenda Václav Kameník společně s hráči áčka. Keller v minulosti hrál za Teplice, před revolucí vedl fotbalový výbor ústeckého Spartaku. Protože byl morálně nepošpiněný, zdál se být vhodným kandidátem. Fotbal na Stínadlech byl ale na dně, Kellera čekalo spoustu vyjednávání, aby sportovní kolos mohl dát fungovat.

Novému šéfovi FK VTJ Teplice se povedlo dohodnout spolupráci například s rakouskou firmou Integral, Tepličtí začali oblékat její fialové-bílé barvy, čímž naprosto zmátli své fanoušky. Ti v hledišti vyvěsili zástavy stejné barevné kombinace. Sklárna zájem neměla, město také ne…

Vojáci z Teplic

Pravděpodobně vás mate název klubu, ale zkratka Vojenské tělovýchovné jednoty v něm nebyla náhodou. Po pádu do České fotbalové ligy se totiž Teplice sloučily s žateckým vojenským klubem. Zasloužil se o to důstojník armády s hodností kapitána a předseda VTJ Žatec Petr Talášek. Valná hromada teplického klubu jeho na první pohled extrémní návrh překvapivě schválila. „Vojáci z Teplic" z tohoto spojení vytěžily svou budoucí hvězdu Pavla Verbíře, jehož šikovní funkcionáři dokázali převelet z Dukly Praha do Žatce, odkud už nebylo daleko na Stínadla.

Jak Verbíř místo na Julisku rukoval do Žatce. Povolávák ho rozbrečel

Pod Milanem Kellerem Teplice dokázaly ve své druhé sezoně v České fotbalové lize postoupit do druhé nejvyšší soutěže. O slavnou značku projevil zájem podnikatel Petr Frydrych, „tygr českého severu", jak mu média říkala. Pochopitelně v jeho zájmu měl prsty Keller, přáteli přezdívaný Tkanička. Pro fotbalový klub totiž sháněl dál neúnavně peníze.

Frydrych ve fotbale už působil v nedalekých Bystřanech, kde měl se Spartakem velkolepé plány jeho odchovanec a tou dobou předseda František Hrdlička, srdcař a zdatný funkcionář. Sen o vybudování klubu á la Blšany mu překazila revoluce, dál ale usilovně pracoval na tom, aby svůj milovaný klub co nejvíce pozvedl. Teplice? Kdepak, na Stínadla se mu dlouho nechtělo, především kvůli zkostnatělému vedení. Nakonec se ale Hrdlička své bystřanské vize vzdal, budoucnost začal vidět v Teplicích.

Donutil Hrdlička Frydrycha k předání klubu revolverem?

Frydrych, tehdy 28letý podnikatel, společně s Hrdličkou Teplice táhnul, ne vše ale bylo křišťálově čisté, ostatně v divokém začátku devadesátých let bylo standardem zákony obcházet. Nebylo proto divu, že jeho teplická etapa měla krátký život. Už od začátku roku 1995 nebyl schopný fotbal ekonomicky podporovat, nedostál svým závazkům. Po sérii tunelů a nekalých praktik Frydrych utekl před spravedlností za moře. Dluhů po sobě nechal nepočítaně… V případě, že by před svým odletem do USA nepřepsal teplický fotbalový klub na Hrdličku, byl by s Verbířem a dalšími na dlouhý čas amen. Alespoň v lázeňském městě. Podle různých vzkazek ho k přepsání donutil Hrdlička nejen slovně, ale i fyzicky, na stole prý dokonce ležel revolver. Tato legenda ale nikdy nebyla potvrzená.

Známo není ani to, jak a kde nyní Petr Frydrych žije, některé zprávy ale hovoří o tom, že za své přestupky proti zákonům seděl ve vězení, jiné zase dávají svědectví o jeho životě v České republice, viděn byl například na golfu u Barbory.

Schopný Hrdlička, později uznávaný dlouholetý ředitel FK Teplice, po odchodu Petra Frydrycha spojil díky Štěpánu Popovičovi Stínadla opět se sklárnou, osudové spojení trvá dodnes.

Zpěvák Jiří Korn se v hledišti nudil

Ale ještě zpátky k teplickému bossovi. Frydrych byl napojený na kontraverzní podnikatele a vlivné osoby. Znal se například se zpěváky Michalem Kocábem nebo Jiřím Kornem. A právě Korn, hvězda 70. i 80. let, byl 11. září 1993 nečekaným Frydrychovým hostem zápasu FK Frydrych Teplice - SK Agrox Kladno. Noviny psaly o velké nudě, které musel známý showman přihlížet, jediný gól utkání dal v 65. minutě z penalty Verbíř. A ještě jedna perlička - tou dobou hrály Teplice své domácí zápasy dopoledne, výkop měly v 10 hodin a 15 minut! Návštěvy se oproti těm ze samého začátku devadesátek zvedly, na druholigové zápasy až na výjimky ale více než dvě tisícovky fanoušků nepřišly.

Devadesátky na hokeji v Litvínově. Jak se fotilo v roce 1991 slavné semifinále?

To v sezoně 1995/1996, která vyvrcholila postupem mezi elitu, byla situace jiná. Zájem o fotbal šel postupně nahoru, vrcholil pak ve druhé polovině dekády, kdy už Teplice hrály první ligu. Během prvních dvou sezon v nejvyšší soutěži byl obrovskou atrakcí útočník z Nigeru Jean-Bertin Akue. „DžejBí, Aku nebo Mireček", tak se mu na Stínadlech říkalo. Objevil se na nich na jaře 1997 formou hostování z FC Curych, jeho angažmá zprostředkoval bývalý teplický hráč Oldřich Šváb, který ve Švýcarsku působil .Akuemu bylo mu 22 a nepotřeboval dlouhý čas, aby se stal miláčkem teplického publika.

Akuemu neseděli spoluhráči v kabině

Poprvé za „žlutomodré" nastoupil muž, který měl více sourozenců než spoluhráčů v kádru, 16. března v pražském Edenu proti Slavii. Doma měla „černá perla z Nigeru" premiéru o týden později proti Jablonci. O záchranu bojujícímu celku k bodům nepomohl ani v jednom případě. Teplice se ale nakonec ve své premiérové sezoně v 1. lize udržely, i když se „Džejbí" netrefil ani v jednou. Diváky ale i tak bavil - například proti Opavě vystřihl v aprílové chumelenici parádní nůžky, jindy zase vytasil neotřelou technickou fintu.

Gólu, jediného v teplickém dresu, se silně věřící Akue, který se chodil sprchovat v plavkách, dočkal až v dalším ligovém ročníku. Na konci září „skláři" vyhráli 5:1 nad Libercem, „Mireček" v 67. minutě zvyšoval na 3:1. Téměř 10 tisíc diváků bylo u vytržení, jejich hrdina se konečně prosadil i gólově. V předchozích duelech měl smůlu, například v Olomouci míč do branky nepustil drn, který střelu robustního Nigeřana nasměroval na tyčku. Gól do sítě Slovanu byl ale Akueho labutí písní. Rozdílné myšlení a chování jeho spoluhráčů ho deptalo, po chuti mu nebylo ani to, že po něm trenéři chtěli při hře návraty dozadu, proto v zkraje jara dalšího roku Stínadla tiše opustil. Tipněte si, co nyní „Mireček" dělá? V Niamey, hlavním městě Nigeru, je pastorem!