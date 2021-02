V Teplicích si v neděli ráno lámali hlavu, jestli dokáží připravit hrací plochu natolik, aby byla způsobilá ke hře. Topení si nakonec i v mrazu dokázalo poradit se sněhovou nadílkou, sudí Proske, který na utkání dorazil až z Opavy, mu dal dvě hodiny před výkopem zelenou. Rozbahněný terén ale nakonec mnohem lépe vyhovoval Východočechům. Na trávníku, který byl více hnědý, než zelený, měli nejen lepší pohyb, ale i kombinačně byli více zdatní.

"Pardubice mají hráče, kteří jsou jako vosy. Hrají nepříjemný fotbal. Terén jim napomáhal," souhlasí teplický trenér Radim Kučera. Právě díky svižnějšímu pohybu hosté zápas šest minut po obrátce rozhodli. Po pěkné kombinační akci se pravačkou z dálky prosadil brazilský ofenzivní záložník Cadu. "Na míč jsem nedosáhl. Moc jsem toho neviděl, přede mnou vystupoval Gabriel, stál tam i Hyčka," mrzelo v lize debutujícího brankáře Teplic Jana Čtvrtečku, který nahradil zkušeného Tomáše Grigara.

Trenér Pardubic Jiří Krejčí vyslal Brazilce do boje s jasným záměrem: "Věřil jsem, že se prosadí, protože je to takový štírek. Ten terén mu vyhovoval, hrál velmi dobře. Celkově jsme věřili, že z těžkého terénu udělme naši výhodu."

Teplice opět zklamaly. Nebezpečné byly jen na začátku obou poločasů, především po obdržené brance působily hodně bezzubým dojmem. "Prohra nás strašně mrzí. Čekali jsme tuhý boj, totální válku. První půle byla vyrovnaná, druhou jsme začali náporem, ale dostali jsme brzy gól. Pardubice pak byly nepropustné, měly dobře zformovanou obranu a hrozily s brejků. My si nebyli schopni nic vytvořit. Postupem času to bylo čím dál těžší. Vůbec jsme nebyli nebezpeční, jakoby na nás padla deka. Představuji si větší zarputilost a hladovost," hledal Kučera příčiny nezdaru.

Východočeši mohli přidat další branky, minimálně dvě vyložené šance zahodili. "To je náš problém. Ale jsme rádi i za naše tradiční vítězství 1:0," velebil Krejčí tři body.

Situace "sklářů" není dobrá, ze čtyř zápasů letošního roku mají jen jeden bod. "Chtěli jsem se co nejdříve dostat ze sestupového pásma, ale nedaří se nám to. Vzadu vytváříme chyby, nefunguje nám to ani vepředu, kde nemáme dostatek šancí Musíme začít hrát!" burcuje Radim Kučera.

Se svými svěřenci co nejvíc komunikuje, snaží se je dostat z psychického marastu. "Zlý jsem na ně byl hlavně po Jablonci. Měli jsme týmové posezení, posíláme hráčům videa, pracujeme s nimi. Snažíme se ukazovat i dobré věci, být pozitivní. Teď ale ukazujeme hlavně špatné věci, které nás dostávají na dno. Věřím, že se postavíme na nohy," nepropadá panice.

„Žlutomodrým“ by mohl pomoct Jan Fortelný, kterého si po podzimu stáhla zpět hostování pražská Sparta. V neděli sledoval nepovedený zápas Teplic z hlediště. „V pondělí končí přestupní termín. Jsme s ním v kontaktu, chceme s ním mluvit. Uvidíme, snad tato varianta dopadne,“ glosoval Kučera možný návrat rychlonohého záložníka.



FK Teplice - FK Pardubice 0:1 (0:0)

Branka: 51. Cadu.

Rozhodčí: Prosek – Kotík, Pečenka.

ŽK: Hyčka, Moulis, Gabriel – Hlavatý, P. Černý, Čihák.

Bez diváků.

FK Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Hyčka (75. Hyčka) – Macej (63. D. Černý), Jukl, Trubač (82. Kučera), Moulis (82. Radosta) – J. Řezníček, J. Mareš.

FK Pardubice: Boháč – Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Čihák – Tischler (90. Sláíma), Hlavatý, Kostka (90. Huf), Cadu (83. Ewerton) – P. Černý (74. Solil).