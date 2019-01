Fotbalisté Znojma prožívají špatný podzim. Ve FORTUNA: NÁRODNÍ LIZE prohráli čtyřikrát za sebou, tak špatné období nezažili od pádu z nejvyšší soutěže v ročníku 2013/2014.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Nedaří se především ofenzivě, ve čtyřech zmíněných utkáních se znojemský hráč radoval z gólu pouze jednou. Při poslední domácí prohře 1:2 se Sokolovem se trefil Jan Mudra. „Jsem typ, který se snaží každé utkání hodit co nejdřív za hlavu. Věřím, že se to jednou zlomí. Na tréninku makáme, dřeme, děláme všechno, aby se k nám štěstí přiklonilo. Třeba to přijde už s Vítkovicemi a začneme vyhrávat,“ vyhlíží znojemský útočník Jakub Teplý nadcházející duel.

Znojmo v pátek od pěti hodin odpoledne nastoupí na hřišti Vítkovic, které v posledním kole padly 1:4 v Brně. „Musíme začít taky aktivně, předvádět naši hru, abychom zápas kontrolovali, dali co nejrychleji gól, ať je brzy rozhodnuto. Uvidíme, co trenér řekne,“ očekává Teplý.

Taktiku oznámí kouč Leoš Kalvoda až před utkáním. „Neřeknu vám, jak budeme hrát, příprava teprve bude. Uvidíme, s čím trenér přijde, a doufáme, že to klapne,“ věří znojemský forvard.

Jeho tým však po sérii porážek ztratil sebevědomí, takže potřebuje zvolit jednoduchou a účelnou strategii. „Když nevyhrajete čtyři zápasy po sobě, podepíše se to na psychice. Jsme spíš takoví hráči, že kombinujeme a mazlíme se s balonem. Musíme však začít od jednoduchosti, potom přijde sebevědomí a můžeme si něco dovolit,“ nabádá Teplý.

Momentálně nemají hráči třináctého celku druholigové tabulky na své straně ani fanoušky. Při posledním domácím utkání v Horním parku spustili pískot, už ztratili trpělivost. „Lidem se to nelíbí, ale jak jim mám vysvětlit, že soupeř zaleze v devíti a stojí, že je těžké se do nich dostávat? Přijdeme ke kotli a všichni si myslí, že se nesnažíme, že na to kašleme. Tak to ale není,“ upozorňuje na klubovém webu znojemský zadák Jan Mudra.

Na zmátoření má jihomoravský celek poslední dva duely. Po následující reprezentační přestávce už Znojmo pouze přivítá Hradec Králové a do zimní přestávky chtějí hráči nabrat aspoň částečně zpět ztracenou sebedůvěru. „Nejde nám to nyní, jednoduchou hrou a bojovností se do toho musíme dostat. Holt proti lepším týmům. Neděláme to schválně. Kdo fotbal někdy hrál, ví, v jaké jsme situaci. Není to jednoduché,“ připomíná Mudra.

Mužstvo se v kabině snaží nasměrovat především zkušení fotbalisté jako Antonín Bušek, Tomáš Cihlář nebo Michal Ordoš. „Máme tam hráče, kteří na nás sypou, ať to hodíme za hlavy, ať se do situace nevžíváme, ať si nic z toho neděláme. Je to jenom fotbal, jsme zdraví, což je hlavní, a chytneme se. Není možné, aby se to jednou neotočilo,“ burcuje Teplý.