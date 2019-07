Poslal do našich novin fotku děkovačky s fanoušky, která nejvíce zabodovala napříč všemi regionálními Deníky a získala nejvíce hlasů v celé republice. Vítězná fotka se zrodila ve Vítězné, při zápase okresního přeboru Trutnovska. Tomáš Voňka převzal od šéfredaktora Krkonošského deníku Jana Brauna tisícikorunu.

„Nejdřív jsem si myslel, že se jedná pouze o soutěž v našem Krkonošském deníku. Postupně jsem ale začal zjišťovat, že to je soutěž po celé republice, když jsem viděl, že se tam přidávají fotky z Děčína, Ústí nad Labem a jiných měst,“ přiznal premiérový výherce čtenářské soutěže z prostředí fotbalového pralesa.

„O soutěži jsem se dozvěděl při čtení zpráv na webu Krkonošského deníku. Tam na mě soutěž vyskočila. Říkal jsem si, že by bylo super se do ní přihlásit, že bychom to mohli zkusit. Bylo to samozřejmě ze srandy, ale soutěž postupně chytla všechny ve Volanově a měla veliký ohlas. Dostala se mezi lidi ve fabrikách, kteří pro nás hlasovali,“ prozradil Tomáš Voňka, jaký zájem rozproudila soutěž Deníku.

Volanovští si dali za cíl skončit do druhého místa. „Abychom z toho něco měli. Za první místo byla tisícovka, za druhé sud. Takhle si aspoň pořídíme za tisícovku velký sud,“ vysvětlil.

Vítězná fotka se zrodila na posledním zápase sezony ve Vítězné. Šestý celek okresního přeboru Trutnovska tam prohrál 3:1. „Do Vítězné přijelo 40-50 diváků z Volanova. Po skončení utkání jsme udělali děkovačku, měli jsme připravený transparent: Děkujeme fanouškům za celou sezonu. Oni vytáhli pyrotechniku, my jsme před ně naskákali po břiše. Paráda. I domácí koukali, co se to děje,“ popisoval atmosféru při derniéře fotbalové sezony, která se díky pohotové fotografii podepsala pod volanovské vítězství v pralesní soutěži Deníku.

Zapojte se do soutěže

Jsou vaše snímky lepší, originálnější? Sdílejte je na facebookové skupině Sportovního deníku (mujzivotsesportem.cz) nebo je pošlete na e-mail pralesy@denik.cz, kde nezapomeňte přidat své jméno, bydliště a telefonní číslo.

Každý týden hrajeme o tři ceny: vítěz získá tisícovku na ruku, za druhé místo náleží 30l sud piva Ferdinand a třetí soutěžící obdrží pětistovku na ruku. Čím víc příspěvků, tím větší šance na výhru.

Témata pro další týdny:

Nejhezčí a nejošklivější fotbalové dresy (uzávěrka 25. 7.)

Nejútulnější fotbalová hospoda (uzávěrka 1. 8.)

Nejvtipnější foto z tréninku (uzávěrka 8. 8.)