O senzační skalp se postarali v úvodním kole Fortuna ČFL fotbalisté karlovarské Slavie, když si na dvorském stadionu doslova vyšlápli na favorizované Jirny. Těm přichystali překvapivou, ale zaslouženou porážku 0:1. „Nesmíme ale usnout na vavřínech," připomíná obránce vítězného celku Ludvík Tůma.

Urostlý stoper Ludvík Tůma (vpravo) ve službách karlovarské Slavie svým výkonem přispěl k výhře svého týmu v poměru 1:0. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Věděli jsme, že Jirny prošly během letní pauzy hráčskou obměnou, když navíc v posledních dnech udělaly několik zkušených hráčů. Tím své už tak zkušené mužstvo značně posilnily,“ poukazuje na poznatky o soupeři Tůma.

Jirny patří v třetiligové soutěži každoročně ke špičce. „Proto jsme chtěli být aktivní, hrát rychle a kombinačně. Máme mladé, běhavé hráče, takže jsme toho chtěli využít,“ vysvětluje Tůma. A opravdu – sešívaní toto využili na sto procent. Mladíci Slavie brázdili lajny, co to šlo, a jirnská jedenáctka se měla co otáčet. Slávisté pak za svou aktivitu byli odměněni i vedoucí brankou, kterou měl na svědomí Dan Krlička.

V závěru první půle pak promarnil slibnou šanci na dvougólový náskok kapitán Slavie Marián Geňo. „První půle byla z naší strany velmi slušná. Vesměs jsme Jirny k ničemu nepustili, vyjma jedné až dvou střel z dálky a pár standardek. Ty jsme však dobře odbránili. Navíc jsme dali gól a v závěru jsme mohli dát i druhý, který by nám určitě dodal klid na kopačky, a ve zbytku zápasu bychom byli uvolněnější," vzpomíná.



Leč, nestalo se tak. „Věřím ale, že nám "Dědek" (Marián Geňo) v soutěži několikrát rozhodne zápasy,“ věří gólovému apetitu svého kapitána vytáhlý stoper. Po změně stran se obraz hry změnil. Více na míči byly Jirny, které ale končily svou převahu vesměs pokaždé před obranným valem Slavie.

„Jirny nás trošku zmáčkly, ale byla to taková ta házená po vápno a pár nakoplých balónů nebo centrů do vápna, se kterými si naše dobře pracující obrana poradila. Paradoxně jsme byli stále nebezpečnější, ale nedokázali to gólově zužitkovat. Zápas skončil podle mě naší zaslouženou výhrou,“ míní Tůma.

Slavia tak vstoupila do podzimní části pravou nohou. „Pro nás je to výborný start, ale nesmíme usnout na vavřínech a makat a pracovat dál. Čeká nás teď těžký zápas v Brozanech a pak dva doma, z těchto zápasů musíme vytěžit co nejvíce bodů, aby se nám lépe dýchalo do dalších soutěžních bojů,“ je si vědom Tůma.

Právě karlovarský stoper patřil k nejlepším hráčům utkání, když doslova exceloval v hlavičkových soubojích a pod jeho taktovkou udržela obrana v čele s brankářem Jiřím Chárou čisté konto.

„Já sám sebe nerad hodnotím, na to mám mamku (směje se). Ne, tak samozřejmě, jestli to tak někdo vnímal, tak jsem za to moc rád, ale je to práce celého týmu a mých kolegů z obrany, včetně brankáře. Pro mě je výhra už jen to, že jsem po půl roce mohl nastoupit do zápasu a celý ho odehrát, navíc vítězně," těší defenzivního specialistu.



Ten také podotýká, že nejlépe se hraje před zaplněným publikem. „Chci poděkovat Varům, že mám kde hrát. Je tu super parta a chci tady hrát fotbal, který bude bavit lidi. Navíc na první zápas dorazila velmi slušná návštěva, tak by bylo super, kdyby chodili fanoušci v hojném počtu i v dalších utkáních,“ říká Ludvík Tůma závěrem.