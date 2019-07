Ženy Šveřepovy úřadovaly v prvních dvou kolech letní čtenářské soutěže. Nejprve se hlasovalo o nejlepší fotku v kategorii „Můj skvělý tým“ a další týden „Rozlučky a dokopné“. V prvním kole vyhrála Petra Šveřepová druhou cenu – 30litrový sud piva Ferdinand.

Jenže husarský kousek se povedl i ve druhém kole. Petra znovu brala druhé místo a její dcera Michaela skončila dokonce první. Od Deníku tedy obdržela tisícovku na ruku. Do Vrdů tak putovaly hned dva sudy.

„Jsem pravidelnou čtenářkou Deníku. Soutěž jsem viděla jak v novinách, tak i na facebooku,“ prozradila Petra Šveřepová, jak na letní soutěž Deníku narazila. Sama předplatitelkou není, ale rodiče noviny hodně kupují. A také vrdští fotbalisté, kteří v nich hledají okresní sport.

Petra Šveřepová má k fotbalu velmi kladný vztah. Sama provozuje hospodu přímo na hřišti. „Sportem žijeme. Hlavně během sezony na fotbalovém hřišti,“ usmívala se vítězka sudů piva a navázala: „Našim hráčům jsem slíbila, že když budou hlasovat, že jim sudy dám vypít.“ A vyplatilo se.

Jméno Šveřepa je v okresním fotbale známé. Ve Vrdech hraje teprve šestnáctiletý syn Petry David. Na jaře už hrál stabilně za A tým I. B třídu! Manžel paní Šveřepové nikdy fotbal nehrál, ale bratranec Miloš Šveřepa je známý fotbalista v nedalekých Tupadlech. V rodině Petry Švěřepové se ale nyní točí vše kolem syna. „Jsme na každém zápase. David začínal v pěti letech ve Vrdech, pak hrál ligu v Čáslavi, ale doma měl kamarády a chtěl se vrátit. Proto hraje znovu za Slavoj,“ vysvětlila jeho maminka.

Vrdy žijí fotbalem

Obec Vrdy s necelými třemi tisíci obyvateli má nádherný fotbalový areál s ligovým trávníkem. Ne náhodou má klub mladší a starší přípravku, mladší a starší žáky, dorost a dva seniorské týmy. „O víkendu jsme pořád na hřišti. V jednom kuse,“ líčila Petra Šveřepová, „Obec fotbalem žije. Je to dané i historií. Nedávno jsme slavili devadesát pět let. Chodí i fanoušci. Od obecního úřadu máme autobus na utkání venku, které jsou daleko.“

O Vrdech Deník ve spojitosti s rozhodčími psal, že mají nejhlasitější fanynku. „Ano, to je pravda,“ rozesmála se Šveřepová, „Zdena Truksová mi pomáhá i v hospodě na hřišti. Když je čas, tak chodí fandit.“

Posílejte již nyní snímky do kategorie "Nejhezčí a nejošklivější fotbalové dresy:

Dcera Michaela Šveřepová, která vyhrála tisícikorunu, se také ve fotbale angažuje. Je členkou klubu a stará se hlavně o fotografie ze zápasů. Ty můžete občas vidět i na stránkách Kutnohorského deníku.

Hospoda na hřišti zaměstnává paní Šveřepovou i mimo fotbalovou sezonu. Celé léto má plno. Slaví se tam svatby i narozeniny. Hospoda je nově a pěkně předělaná a má kapacitu až pro šedesát lidí. Během fotbalové sezony jsou nejnáročnější víkendy. A fotbalisté umí posedět. „Umí za to vzít i do jedné nebo do dvou do rána. Taky jsou v týmu borci, kteří vypijí deset piv za večer,“ smála se výčepní Šveřepová a kluky pochválila: „Tým má skvělou partu. Kluci drží při sobě. I dorost.“

Dorostence často vítá Petra Šveřepová i doma. Kluci využívají její vířivku, pergolu či stolní tenis. Zkrátka, jak sama říká – nenudí se a fotbalem je všude obklopená. A těší se i na další kola Pralesního fotbalového léta s Deníkem.

