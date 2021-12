Často se vídá s Pavlem Nečasem, jenž dělal jeho šéfa – Luboše. Díky moderování v rozhlase potkává i Davida Novotného. „A musím zmínit i Ondru Vetchého, o kterém slýchávám přes principála Divadla Palace,“ dodal Hampl.

Vzpomínka na díl Nábor:

Sekání trávy se ukázalo být pro Jarmila dosti náročné. Z traktůrku spadl do řeky, což však v ten moment obstaral kaskadér. „Ne snad proto, že bych se bál. Já bych si to jako Belmondo taky někdy střihl… Ale kdyby se něco stalo, tak by to pro další natáčení byl problém,“ vysvětlil Hampl. Hned vzápětí jej v seriálu ošetřuje Leoš Noha (alias Áda Větvička), veterinář a týmový zdravotník.

Šití však nebylo opravdové. Stejně jako krev. Šlo o trik s takzvaným latexem? „Neprozradím, je to tajemství maskéra,“ podotkl herec.

Vztah k fotbalu:

„Fotbal je součást mého života.“ Touhle větou bleskurychle odpověděl Hampl na otázku, co je pro něj fotbal.

Fandí Slovanu Liberec, mimochodem na dresu má jmenovku Jarmil a s klubem spolupracoval na několika marketingových akcích. „Kdysi jsem hrál na amatérské úrovni, teď už jenom za Real Top Praha. To je asi to nejlepší, co mě mohlo potkat, jsou tam skvělé osobnosti,“ uvedl s tím, že nejradši dává góly.

Zážitek z lóže:

Jaké to je zajít do opravdové lóže? Hampl s fotbalem zažil opravdu výjimečný moment. Vlastně byly tři. Hned třikrát se totiž vydal do Turína, protože fandí také Juventusu. Hostil ho prý sám Pavel Nedvěd.

„Byli jsme v jeho skyboxu. Opravdu krásná společenská událost. Vzal jsem vždy tátu a kamarády, některé jsem tedy obměnil,“ zasmál se.

