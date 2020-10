„Protože se zákaz nevztahuje na okolí stadionu, tak se náš sektor na domácí utkání dočasně přesouvá ke garážím. Pokud možno, přijďte všichni v černém, je to vlastně pohřeb amatérského fotbalu,“ stálo v příspěvcích facebookové skupiny Tour de Hodolany 1912.

Několik desítek příznivců vytvořilo za plotem potřebné rozestupy, nechyběly bubny ani siréna. Fandilo se vesměs pozitivně, zazněly ale i pokřiky jako „český fotbal s fanouškama!“ Přišlo i na úsměvné: „Ode dneška budem fandit z garáží!“

„Fanoušci jsou fantastičtí, škoda, že nemohli na stadion. Někde jsem je slyšel za garážemi fandit, vůbec jsem je neviděl,“ mrknul hodolanský trenér Milan Kovařík.

Jeho tým bojující o čelo tabulky zápas zvládl skvěle, především díky efektivní první půli, která skončila 3:0.

Ve druhé půli domácí zahodili několik tutovek, brankář Martin Lukáš navíc zle naložil s penaltou. Přesto se Sigma radovala z vysoké výhry 6:1.

Nechyběla tradiční pozápasová oslava vítězství i s pyrotechnikou. Tentokrát ovšem přes plot.

Všechny teď mrzí následující vynucená pauza, která bude trvat minimálně 14 dnů.

„Štve nás to hodně, protože máme osm výher po sobě. Chytli jsme lauf a je to škoda. Spíš se obávám, že už jsme teď dohráli. Kdo ví, jestli se vůbec začne dřív než na jaře,“ uvažoval trenér Kovařík, který je spíš skeptický. „Situaci ve zdravotnictvím nevidím moc růžově a pan Prymula nám to asi nepustí,“ dodal.

FC Sigma Hodolany – FK Přáslavice 6:1 (3:0)

Branky: 6., 65. a 71. M. Fiala, 36. Spáčil, 44. Alka, 69. Študent – 53. Žižka. Rozhodčí: Rosskohl – Pavlíček, Hegrová. ŽK: Bílek, Žižka (oba P.). Bez diváků:

Sigma Hodolany: Lukáš – Dočkal, Mráček, Spáčil, Švancara, Študent, Krajc, M. Fiala, Sládek, Alka, Kaczmarczyk. Náhradníci: Koutný, Kovařík, Nestrojil, Charamza, Linhart, Kubásek. Trenér: Milan Kovařík.

Přáslavice: Čtvrtlík – Horák, Drlík, Bílek, Dominik Novotný, David Novotný, D. Sivanič, P. Sivanič, Žižka, Vavrys, Husek. Náhradníci: Antl, Číhalík, Rubáček. Vedoucí: Lukáš Čech.