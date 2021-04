Richard Zelinka letos oslaví 46. narozeniny, aktuálně kope I.B třídu za Nové Sedlo. Doma má dva syny, vede aktivní život, trénuje dorost v Chomutově. Rád by se po koronavirové pauze vrátil na zelené trávníky, přesto to není na sto procent. „Fotbal mi chybí. Na druhou stranu si zvykám na volné víkendy, které trávím se svými nejbližšími. Nahrazuji jim čas,o kterým jsem je dříve ochuzoval,“ přiznal ve velkém rozhovoru pro Deník.

Richarde, nejprve zapátráme v minulosti. Kdy a kde jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal už v předškolním věku. Můj otec hrával za Staňkovice. Když byla možnost, brával mě sebou, právě tady jsem začal poprvé kopat do míče. První registrované fotbalové kroky ale začaly v Bezděkově pod trenérem Chotem, zhruba v pěti, nebo šesti letech.

Vzpomínáte, jaké byly vaše první tréninky?

Byly stejné, jako v každém mládežnickém týmu v tehdejší době. Přišlo se na trénink, kde bylo jen pár míčů a děti, které se těšily na fotbálek. Trenér nás hned rozdělil na dvě party a hrálo se. Na konci pak byla byla střelba na branku. Tak nějak to vypadalo při mém začátku v Bezděkově.

Do roku 2001 jste kopal v Žatci za tehdejší Lučan, u Ohře se hrála divize. Pro vás určitě skvělé období, viďte?

Na roky strávené v žateckém divizním týmu vzpomínám moc rád. Víte, já jsem tehdy přišelz ligového dorostu Blšan. Vstup mezi chlapy jsem měl snadný, protože v Lučanu bylo hodně mladých a známých hráčů. Samozřejmě tam byli i zkušení borci, kteří nám hodně pomáhali s adaptací v dospělém fotbale. Na druhou stranu na nás byli hodně přísní. Jak na tréninku, tako zápase, ale i mimo hřiště. Naučili nás zdravé drzosti, vystupování a pokoře. Moc dobře věděli, že jsme prostě mladí a máme nějaké úkoly, které byly spojené s naším věkem (smích).

Pamatuji si, že tehdy na fotbal chodilo poměrně hodně fanoušků. Na derby proti Libočanům bylo fakt narváno.

Přesně tak! Myslím si, že v průměru na nás chodilo zhruba pět stovek lidí. Na zmíněně derby proti Libočanům přišlo před tisíc fanoušků. To byla skvělá atmosféra.

Jenže před dvaceti lety přišel pád. Lučan sestoupil z divize a zanikl. Musel se spojit s druhým žateckým klubem AFK a začal hrát I.B třídu.

Sestup z divize byla velká škoda. Jak pro klub, tak pro lidi okolo něj, pro samotné hráče a samozřejmě pro fanoušky. Vzpomínám si, že nám k záchraně stačilo z posledních pěti utkání uhrát jediný bod. Bohužel se nám to nepovedlo a Lučan musel sestoupit.

Kam zamířily vaše další kroky? Přeci jen jste hrál divizi, kopat I.B třídu asi nebylo zrovna lákadlem.

Moje další kroky směřovaly do Kryr. Po sestupové sezoně se v Žatci nepřihlásil ani krajský přebor, ale již zmiňovaná I.B třída. Pár hráčům z tehdejšího kádru Lučanu se hned ozývaly jiné kluby. To samé platilo i v mém případě. Měl jsem jednu nabídku z divize a jednu z vyšší soutěže z Prahy. Zájem měly i týmy z blízkého okolí.

Proč jste se tedy rozhodl odejít právě do Kryr?

Kryry postoupily do krajského přeboru, měly ten správný elán a fotbalovou euforii, kterou prožívala celá vesnice. Šli tam další kluci ze Žatce, někteří tam už dokonce kopali. Říkal jsem si, že by to mohl být krásný fotbalový rok. Zároveň jsme tehdy s manželkou čekali první dítě, takže tahle varianta byla prostě nejlepší. S odstupem času musím uznat, že jsem udělal dobře. Sedlo si to po všech stránkách. Vždy, když se s klukama sejdeme, tak na to vzpomínáme. Skvělý byl hlavně ten první rok, když jsme postoupili do divize. To byl pro Kryry historický úspěch.

Jenže i na téhle fotbalové štaci vás potkal podobný osud, jako v Žatci.

V Kryrech jsme prožili čtyři krásné roky. Dvakrát jsme postoupili do divize, ale ani jednou se neudržela. Po druhém sestupu se vedení rozhodlo přihlásit pouze okresní přeboru. Nám, kteří jsme „dojížděli“ bylo řečeno, že si můžeme hledat jiný tým. Kryry se totiž rozhodly, že půjdou cestou vlastních odchovanců.

Takže přišel další přestup. Kam to bylo?

Rozhodl jsem se jít do Domoušic, které postoupily do krajského přeboru. Tehdy tam trénoval pan Lím, který mě vedl v Žatci. Jenže i tady se sestoupilo a já přešel do chomutovské Lokotky, která o mě už několikrát projevila zájem. Tady byl můj další známý trenér, pan Šidlof. Moc jsem se na tuhle výzvu těšil. Letní příprava byla skvělá, mančaft hrál skvěle. V generálce jsem si ale vážně poranil koleno. Stihl jsem jenom čtyři zápasy, do zimní přípravy jsem vlétl s velkým elánem a chutí do fotbalu. Bohužel mě zase potkalo zranění toho samého kolene, měl jsem natrhaný křížový vaz.

Chomutovské angažmá tedy dopadlo dost nešťastně, viďte?

Máte pravdu. Sám jsem odešel. Vedení Lokotky chtělo, abych zůstal, jelikož měli rezervu, kde jsem se mohl po zranění rozehrát. Shodou okolností se mi ozval majitel fotbalového klubu v Kryrech pan Šilhánek. Mě a dalším „dojíždějícím“ byl nabídnut návrat s cílem postoupit z okresního přeboru. Tehdy jsem byl v roli hrajícího trenéra, postupně jsme postoupili do krajského přeboru. Zase jsme ale spadli, tak jsem přešel do Loun, které ten kraj hrály. Tady jsem vydržel delší dobu.

Po 14 letech pak přišel návrat do Žatce. Co vás k tomu vedlo?

V té době jsem měl prostě málo času. Dojíždět 25 kilometrů do Loun bylo ve spojení s mými povinnostmi dost náročné. Mám dva syny, oba sportují. Staršího jsem vozil po florbalových turnajích, mladšího po fotbalových zápasech.

Loni v létě jste se odhodlal k vašemu poslednímu přestupu. Proč jste si vybral Nové Sedlo?

Už jsem to někde zmínil. Přestup do Nového Sedla, kde se hraje I.B třída, tak nějak souvisel s koronavirovou dobou. Prostě jsem k tomu dospěl (úsměv).

Od října stojí nižší fotbalové soutěže, nikdo neví, jestli se letos ještě rozjedou. Nepřemýšlíte, že už se k fotbalu jako aktivní hráč nevrátíte? Zvyknout si na volné víkendy není zase tak těžké.

Fotbal jako takový mi hodně chybí. Je to moje životní vášeň. Pomalu si zvykám na volné víkendy. Můžu je trávit s nejbližšími, přeci jen jsem je dříve o tenhle společný čas ochuzoval. V zimě jsme chodili na běžky, se syny jsme v rámci možností společně sportovali. Aktivní kariéra? Myslím, že mě tahle pauza neodradí. Ale jak říkáte, může se stát, že si řeknu, proč se vracet. Volné víkendy na sobě mají něco hezkého.

Pokud vás ta pauza neodradí, jak dlouho byste chtěl ještě hrát?

Fotbal mě stále baví a chtěl bych hrát, dokud to prostě půjde. V Novém Sedle jsem přišel do skvělého kolektivu, jsou tam fajn kluci. Tady vás musí bavit úplně všechno (úsměv).

Věříte, že se letošní sezona v I.B třídě nějakým způsobem dohraje?

Na tuhle otázku je těžká odpověď. Pokud bych to měl odhadnout, tak si myslím, že se už nedohraje.

Jak vůbec zvládáte tuhle těžkou dobu, která je plná zákazů, opatření a omezení pohybu?

Řekl bych, že dobře (klepe si na zuby). Kdo dělá kolektivní sport, tak mu právě ten kolektiv chybí. Pokud budu mluvit za sebe, tak jsem si našel nějaké sportovní aktivity, které mě fyzicky udržují. Ale i mě chybí to kolektivní sportování.

Je vám 45 let. Neláká vás trenérská funkce?

Já už nějaký ten rok trénuji, moc mě to baví. Druhým rokem vedu tým FC Chomutov U 17. Jsem přihlášený na přijímací zkoušky A licence. Jenže kvůli koronaviru se nám zkoušky už čtyřikrát odložily.

Když se ohlédnete za tím, co jste s fotbalem prožil, neříkáte si, že jste mohl udělat něco jinak?

To je moc hezká otázka. Před pár lety bych vám asi odpověděl jinak. Všichni se ale měníme, včetně mě. Všechno, co jsem prožil, bylo tak, jak to mělo být. Určitě jsem třeba mohl hrát vyšší soutěž. To už ale nevrátím.

Na závěr od fotbalu odbočíme. Čím se Richard Zelinka živí a co ho baví?

Dlouhodobě pracuji u firmy SčVK jako technik podpory provozu. Záliby a koníčky bych shrnul do celoplošného sportování. Neberu to jako koníček a ani jako zálibu. Pro mě je jakákoli dovolená s mou rodinou to, čemu se říká „to mám rád a vždycky se na to strašně těším.“ Pravidelně létáme k moři a jezdíme si zalyžovat na hory.