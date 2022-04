„Tudíž se dalo očekávat, že výhra zůstane doma, ale v derby se nikdy neví. Od začátku zápasu jsme tempo udávali my. Připravili jsme si řadu šancí, ale nebyli jsme produktivní. A tak byl poločas pouze 1:0 pro nás. Radonice si vytvořily několik šancí, do konce poločasu mohly ještě skóre otočit. Naštěstí pro nás nic nevyužily,“ popisuje čtyřgólový střelec, který začal úřadovat od 58. minuty a čtyři branky zkompletoval přesně za dvacet minut.

„O poločase jsme si v kabině řekli, co a jak, a s tím jsme šli do druhého poločasu. Podařilo se nám docela často svou kombinací přečíslit Radonice a díky bohu jsem byl na konci i já. Kluci mi to vždy dobře připravili, myslím si, že od začátku jsme si šli pro vítězství,“ doplňuje. Jeho trefy jsou prvními za Vilémov v této sezoně.

„Ano, v této sezoně jsou to mé první čtyři branky v jednom zápase. Já jsem na podzim hrál za Krásný Dvůr. V zimní přípravě jsem byl osloven z Vilémova. Jelikož se jim tam zranili hráči ze středu zálohy, kde hraji a hrál jsem tam, než jsem odešel do Krásného Dvora. Tudíž jsem se vrátil na své, i když mohu hrát kdekoliv. Pokud dá hráč jednu branku, tak je rád. A já měl to štěstí, že jsem dal čtyři. Byla to senzace. Ale vyměnil bych to za první místo v tabulce. Bohužel jsme si to pokazili a zůstáváme na druhém místě,“ vysvětluje vilémovský snajpr a věří, že svými trefami potěšili diváky i vedení klubu. Jaké má vůbec jeho tým na jaře ambice?

„Ambice Vilémova na začátku jara byly poprat se o postup do vyšší soutěže a vyhrát okresní pohár. Okresní pohár nám nevyšel, tak snad se nám podaří se poprat ještě o ten postup,“ doufá Jan Vejražka. Vilémov ztrácí na vedoucí Málkov šest bodů.

