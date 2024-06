Chomutovští fotbalisté umí svým fanouškům brnkat na nervy. Boj o postup do vysněné třetí…

Vyfasovali v rychlém sledu tři červené karty. Jakub Veselý měl rozhodčího Rudolfa Růžičku udeřit pěstí do obličeje, ale proti tomu se klub z Březenecké ohradil.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Přesně po hodině hry viděl červenou kartu domácí Ladislav Červeňák. Na mušku si vzal hlavního sudího Rudolfa Růžičku.

„Ty č*ráku, co pískáš,“ měl Červeňák podle zápisu vynadat Růžičkovi. Pět minut po něm bouchly saze v jeho spoluhráči a brankáři Martinovi Horkém. „Pískáš jako č*rák, počkej po zápase,“ vysypal ze sebe Horký a za neustálého nadávání do rozhodčího strčil rukama. V 70. minutě pak všemu nasadil korunu Jakub Veselý, který se stal třetím vyloučeným v týmu Březenecké.

„Připrav se, po zápase si to s tebou vyřídím,“ křičel dle zápisu Veselý na Růžičku, rozeběhl se k němu a snažil se mu vyrazit notes z ruky, aby zabránil zápisu. Vše vyvrcholilo tím, že arbitra Růžičku pak udeřil pěstí do obličeje. Ze hřiště ho museli „eskortovat“ spoluhráči. Kvůli takovému chování se může Veselý připravit o fotbal na hezkých pár měsíců a pořádně sáhnout do peněženky, když horní sazba za jeho výstup je podle disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky až 250 tisíc korun.

„Nepadla rána pěstí, na to jsou i svědci. To si pan rozhodčí přibarvil. Pískal špatně na obě strany, šlo chvílemi i o zdraví hráčů, protože hřiště bylo po silném dešti. Občas mi přijde, jako by nás rozhodčí trestali snad záměrně. Posílají nezkušené sudí. Tím nechci omlouvat naše hráče. Chtěli jsme zápas v klidu dohrát, bylo nás málo. Nechtěl jsem jí po zápase ani podepsat zápis, nesouhlasil jsem s ním, ale nechtěl jsem tým vystavit dalšímu postihu,“ řekl Deníku vedoucí Březenecké Chomutov Petr Fořt. Deník oslovil i arbitra Rudolfa Růžičku.

"Jsem přesvědčen že kulturu fotbalového prostředí je primárně třeba měnit k lepšímu v rámci fotbalové komunity. Články v novinách, třebaže dobře míněné, by celé situaci dle mého moc neprospěly," napsal ve zprávě Deníku Růžička.

Vedoucí Březenecké Chomutov Petr Fořt přidal, že celek Březenecké možná ukončí činnost. „Kluků máme dostatek, jenže nám nechodí. Je pak těžké v zápasech něco uhrát a přijde mi, že je to ve fotbale horší a horší,“ dodal smutně Fořt.