Kadlec se tak ohlíží i za skončeným podzimem. „Hráče, co jsme představili na podzim, že budou chodit a budou pro nás přínosem, tak popravdě asi jen jeden chodil. Na jaro už bude připravený David Janeček, který podstoupil operaci kolene a proto nemohl hrát na podzim. Měli by se nám také vrátit dva hráči, kteří s námi dříve byli a loni odešli zkusit štěstí jinam. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodává Kadlec. Další novinkou je post trenéra. Ten si bohužel zraněním vysloužil Ladislav Škůrek.

„Koncem podzimu převzal tým Láďa Škůrek, který se zranil a už nemohl hrát. Tak ho „vyšší moc“ pověřila trenéřinou a Láďa to vzal. Na únor připravil individuální plán na fyzičku, pak se už přesuneme na hřiště. Láďa to bere vážně – pokud se budeme scházet na tréninky, tak to Láďa povede celé jaro a dál se uvidí. Pokud se scházet nebudeme, tak trenér říkal, že nemá cenu, aby tu byl,“ popsal Kadlec s tím, že věří, že si to většina vilémovských fotbalistů vezme k srdci a máknou.

„Jednou nebo dvakrát týdně by si kluci čas udělat mohli. Jak bude vypadat jaro? Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Tým budeme mít silný, tedy pokud se budeme scházet v plné síle,“ uzavřel Marek Kadlec, jehož s Vilémovem čeká první mistrák 6. dubna proti poslední klášterecké rezervě.