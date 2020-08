Trenér Filip: Trénovat Perštejn? Je to pro mě nová výzva

Sedmnáct let spojil Ivan Filip své fotbalové působení s ostrovským FK, když posledních osm let vedl z pozice hlavního trenéra tamní A-tým. S ním vyhrál dvakrát krajský přebor, dvakrát slavil triumf v krajském poháru mužů, dvakrát pak okusil nástrahy fotbalové divize, kterou navrátil do města pod Krušnými horami po dlouhých šestačtyřiceti letech.

Trenér Ivan Filip. | Foto: DENÍK

Po roční odmlce se Filip navrací na trenérskou mapu, když dal vale Ostrovu a přesunul se do nedalekého Perštejna, tedy týmu hrajícího krajský přebor mužů Ústeckého kraje. „Pro mě je to nová výzva,“ poukázal již perštejnský trenér Ivan Filip, který podepsal smlouvu dvacet kilometrů za hranicemi Karlovarského kraje na jeden rok. „Rok jsem si od fotbalu odpočinul a už mě svrběly nohy, ruce,“ s úsměvem prozradil Filip, že mu fotbal během přestávky začínal chybět. „S nabídkou trénovat Perštejn mě oslovil pan Čihák a já na ni nakonec kývl. Zejména Ústecký kraj mě po fotbalové stránce hodně láká, už jen svou kvalitou, která je podstatně vyšší, nežli tomu je v Karlovarském kraji,“ narážel na velké rozdíly v kvalitě mezi soutěžemi v těchto krajích Filip. „Měl jsem možnost trénovat mládež v Ostrově, ale mě lákala práce u týmu. Navíc má Perštejn béčko i dorost, což mi ještě více usnadnilo rozhodování,“ pochvaloval si další klady perštejnského klubu. OBRAZEM: V pohárové přestřelce přemohl Chomutov superligistu Přečíst článek › Pod jeho taktovkou zahájil perštejnský Spartak přípravu již v pondělí 11. května. „Budeme trénovat třikrát v týdnu do 25. června, pak si dáme čtrnáctidenní dovolenkové volno a opět se sejdeme 13. července, kdy se budeme připravovat na start nového ročníku,“ nastínil plány v novém působišti Filip. Ten bude mít pod palcem ostřílené exligové hráče v podobě Davida Filingera či Michala Saláka. K tomu můžeme připočíst i další nadějné mladíky či karlovarský konvoj v barvách Spartaku ve složení Kotrla, Klauz, Došek. „Kádr je hodně kvalitní, nechybí v něm zkušení hráči a také nadějní mladíci,“ podotkl ke kádru Filip.

