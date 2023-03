„Kopačky z podzimu jsem si schoval, tak doufám, že to se mnou dovedou až k postupu. Určitě bych byl rád, kdyby se moje střelecké číslo opakoval a byla tam na začátku čtyřka, ale nechci předbíhat, na to je ještě brzy. Musím ale říct, že už teď jsem spokojený. Loni jsem měl 25 branek za celou sezonu a teď mi ještě půlka zbývá, takže věřím, že tuhle hranici určitě pokořím,“ usmívá se rašovický střelec Václav Spurný.

Rašovice zakončily podzim vysokou výhrou 9:1 nad perštejnským béčkem. Na stejnou vítěznou notu chtějí hrát i v odvetné části soutěži. „Všichni věříme, že zůstaneme na vítězné vlně a budeme si držet první místo tak dlouho, jak to jen půjde. Doufám, že nás bude provázet disciplína a i trochu štěstí ke zmíněnému postupu, po kterém samozřejmě toužíme,“ dokresluje Spurný.

Jakou vůbec zažily Rašovice zimní přípravu?

„Zimní příprava byla letos až nad moje očekávání. Scházeli jsme se minimálně v deseti lidech a bylo to znát. Někteří hráči se nám přes zimu uzdravili a někoho svalové zranění ještě trápí. Ale makali jsme na plné obrátky, ať už to bylo v tělocvičně nebo v posilovně. Náš tým také absolvoval turnaj v Ostrově, který jsme ovládli prvním místem. Pevně věřím, že celá zimní příprava nám přinese to, na co všichni čekáme,“ uzavírá Václav Spurný, který se svou partou jaro rozehraje doma s Vejprty.

Víkendový program:

Okresní přebor skupina Západ: Rašovice – Vejprty (sobota, 14.00), Vilémov – SKP Kadaň, Březno – Klášterecká Jeseň (oba sobota, 16.30), Libědice – Radonice (neděle, 14.00), Perštejn B – Kovářská (neděle, 16.30)