„Byl to zápas o jednom týmu na hřišti. Po dvou prohrách jsme už potřebovali zabrat a jsme rádi, že to vyšlo zrovna v derby s Kláštereckou Jesení. Hodně nám pomohl můj gól už ve druhé minutě, tím se nastartovalo naše tempo a mně tohle hrozně pomáhá na pohodě v utkání vstřelit rychle branku. Byl jsem mile překvapený, že to nakonec byl dvakrát hattrick,“ vypráví Václav Spurný.

Šest gólů v jednom zápase? To se mu ještě nepovedlo. „Byla to premiéra. Několik hattricků už bylo, ale dva v jednom utkání ještě ne. Myslím, že jsem nejvíce branek dal tenkrát Radonicím na jejich hřišti, tam jich bylo pět. Takže jsem vlastně překonal takový svůj osobní rekord. Myslím, že mě to bude v týmu ještě něco stát,“ vyhlíží s úsměvem účet od pokladníka a v dobrém rozmaru dál popisuje, co mu v zápase také pomáhá:

„Musím mít vždycky upravený sestřih na utkání. Není to pravidlem, ale patří to ke mně. To je takový talisman. Jinak před zápasem a při rozcvičce moc nemluvím. Mám rád klid a soustředění se hlavně na sebe, abych podal dostačující výkon a přispěl k úspěchu v týmu. Jo a ještě jedna věc – většinou nesmí chybět banán před utkáním,“ chechtá se rašovický sympaťák, který je v tabulce okresního přeboru skupiny se 23 zásahy druhým nejlepším střelcem za vedoucím Zdeňkem Koptou. Jeho celek je jinak v tabulce na čtvrtém místě. Chystá si půdu na další sezonu.

„Ambice týmu jsou stabilizovat sestavu. Potřebujeme vyléčit hodně zraněných hráčů ze základu a čekáme až dokončí rekonvalescenci. Poslední zápasy na podzim nám nevyšly podle představ a postupová příčka se nám vzdálila. Pro příští sezonu máme cíl jasný a to je postup do I. B třídy,“ uzavírá Václav Spurný.

