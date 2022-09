„Letošní sezonu jsme začali ve velkém tempu a nebojím se říct, že jsme do ní vlétli jako uragán. Absolvovali jsme s týmem třídenní soustředění v Teplicích, kde jsme se připravovali. Zároveň tužili partu a řekli si, jak to celé letos chceme. Musím říct, že nám to dalo víc než dost a celý tým včetně realizačního makal na plné obrátky. Jsme rádi, že to přineslo ovoce a držíme vítěznou vlnu, která snad pojede až do konce. Konečně se nám zlepšila koncovka a začínáme dávat i více branek,“ těší Václava Spurného, který zatím vede tabulku střelců a myslí s celým mužstvem výš.

Kam za fotbalem: I o reprezentační pauze se hrají v ústeckém regionu šlágry

„Cíl je letos jasný – postup do I. B třídy a přes to vlak nejede. Přivedli jsme i pár nových jmen a věříme, že nám k úspěchu pomohou. Z celého týmu cítím velkou sílu a energii. Každý je namotivovaný a těší se na nové zkušenosti. Doufám, že nám to vyjde a v našem nově zrekonstruovaném areálu budeme rozdávat radost už ve vyšší soutěži,“ přeje si rašovický kanonýr, který tentokrát myslí i na osobní statistiku a úspěch.

„Jsem rá, že se mě střelecká forma stále drží, i když ten věk taky nezastavím. Po třech zápasech mít na kontě osm branek a z toho dva hattricky mi samozřejmě dělá radost. Určitě se o to pokusím, abych ve střelecké tabulce uhájil prvenství až do konce sezony. Je to i taková osobní motivace. Minulý ročník mi to uteklo o dvě branky, tak snad letos budu šťastnější,“ usmívá se rašovický sympaťák, kterého teď čeká domácí zápas s Kláštereckou Jesení.