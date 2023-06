Pohádka fotbalových Rašovic, které letos prožily parádní sezonu, má šťastný konec. I když parta kolem kanonýra Václava Spurného ve finále okresního přeboru dvakrát podlehla posílenému Březnu, tak slaví postup do krajské I. B třídy.

Rašovice ve druhém zápase finále okresního přeboru podlehly Březnu 1:2. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Z okresu přišla zpráva, že do I. B třídy může postoupit i tým z druhého místa okresního přeboru Chomutov. Na to jsme kývli a tak můžeme slavit historický postup, když si poprvé v naší klubové historii zahrajeme krajskou soutěž,“ hrdě hlásily Rašovice svým fanouškům na facebookovém profilu.

Místní parta v zápase o první místo v soutěži dvakrát podlehla silnému Březnu, které pomáhal na hřišti tlačit o soutěž výše i bývalý ligista Jan Rezek.

„Příčinu toho, že to nevyšlo ani v jednom zápase vidím hlavně v koncovce. Nemohli jsme se prosadit už v prvním zápase i přesto, že jsme měli několik šancí, kdy jsme se ocitli tváří v tvář březeneckému brankáři a ne a ne nám to tam spadnout,“ popisoval rašovický kanonýr a nejlepší střelec okresního přeboru Václav Spurný.

Podivoval se i nad rozhodčími. „Byly tam některé nepříjemné zákroky, které měly být na červenou kartu. Nehledě na to, že nám nebyl ani uznaný regulérní gól, kdy se míč od břevna odrazil za brankovou čáru. Ale jak říkám, my měli proměnit šance, které jsme měli. Bohužel, nemyslím si, že Březno bylo lepším týmem. To jsme dokázali ve druhém zápase, kdy jsme s Březnem hráli vyrovnanou partii,“ doplnil Spurný. O víkendu ještě netušil, že bolest z porážky bude bolet jen chvilku a přesto si zahraje v krajské soutěži. „Oslavy byly velké a oslavili jsme alespoň ten náš double v podobě vítěze skupiny a okresního poháru. Takže nakonec bylo co slavit do ranních hodin,“ dodal rašovický sympaťák.