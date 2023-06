Jestli v chomutovském okresním přeboru fandíte Vilémovu a současně rádi brouzdáte po sociálních sítích, tak musíte být jako fanoušek spokojený. Vilémov hraje nejnižší soutěž, ale prezentuje se jako Sparta. Doslova. Fanoušci mají u místního klubu parádní servis.

Fotbalová parta z Vilémova. | Foto: Facebook TJ Sokol Vilémov

Zkuste si to sami. Najděte si na Facebooku profil TJ Sokol Vilémov a uvidíte, jak se klub na veřejnosti ukazuje. Svým příznivcům v lákavé grafice přináší rozhovory s hráči, trenéry, zaobírá se statistikami a dalšími fotbalovými věcmi. Za sociálními sítěmi klubu stojí zdejší hráč Marek Kadlec.

„Když už vymýšlím grafiku, tak pak to je už snadné. Ale vymyslet to, aby to nějak vypadlo, to mi dá zabrat,“ vypráví Marek Kadlec. „Teď mám ještě spoustu rozhovorů, co budu dělat, ale dělám to postupně, protože mi to zabere dost času a toho moc nemám. Věnuji se sociálním sítím klubu ve volných chvílích,“ doplnil Kadlec.

A pozor. Klub myslí i na ty, kteří sociálním sítím neholdují. "Máme vývěsku vedle obchodu, kam také vše ohledně klubu dáváme a tam si to mohou přečíst a prohlédnout i ti, kteří nemají instagram nebo Facebook," překvapil další zajímavostí Marek Kadlec.

Chomutovští hráči pomohli Mostu k prvnímu titulu v Superlize malé kopané

Vilémov po vzoru velkých klubů nezapomíná ani na charitu. Sympaticky se pár týdnů zpět postavil k finále okresního poháru s Rašovicemi. Lidé se přišli bavit fotbalem a zároveň se vybíralo na malého sirotka Mirečka, který přišel o oba rodiče. Vybralo se parádních šestnáct tisíc korun.

„Snažíme se. Jsem rád, když je klub pořádně vidět i zvenčí. Na hřišti nám to teď moc nešlo, tak se to snažíme zachránit alespoň takto – grafikou a informacemi,“ usmívá se Marek Kadlec. V tomto případě se to jeho klubu daří parádně!

Sociální sítě TJ Sokol Vilémov:

Instagram: https://www.instagram.com/tjsokolvilemov/

Facebook: https://m.facebook.com/tjsokolvilemov