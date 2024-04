„Ale proti Klášterecké Jeseni není úplně těžké se prosadit, takže bych to nijak nezveličoval. My a oni jsme dva týmy, které mají rozdílné ambice, ale určitě tím nechci soupeře shazovat. Byl to spíše zápas, kdy si jako tým můžeme vyzkoušet určité věci. Více člověka potěší trefy, které se mu například povedou proti TOP 3 týmům tabulky,“ řekl Deníku pětadvacetiletý kanonýr Roub, jinak druhý muž tabulky střelců s patnácti trefami za vedoucím Janem Kinským z SKP Kadaň, který dal o jednu branku více. Stejné pořadí kopíruje i pohled na tabulku.

Jako přes kopírák! Jen v prodloužení teď urvali druhé finále Piráti

„Samozřejmě se stále můžeme dostat na první místo, ale my jdeme zápas od zápasu a na konci uvidíme, kde skončíme. V soutěži je nadstavba, takže je vlastně jedno, zda tým skončí první nebo druhý,“ uvědomuje si nejlepší vilémovský kanonýr, který v týmu patří do dlouholetého jádra a chválí místní partu.

„Tu máme skvělou, zdravé jádro je ve Vilémově. Někdy to možná trošku hapruje v trénincích, když se nás sejde třeba jen osm a pomáhají nám dorostenci, ale jinak tady panuje spokojenost,“ dodal Adam Roub, kterého s týmem čeká domácí víkendové utkání s celkem černovické rezervy, která je v tabulce na čtvrtém místě pět bodů od Vilémova.