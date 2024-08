Byl to jeho zápas. Klášterecký Denis Dvořák v posledním víkendu exceloval v…

V Rašovicích se v nové sezoně bude chodit na Svěráka. Nejde však o národního oblíbence, dramatika a herce Zdeňka Svěráka, ale o Ladislava Svěráka. Ten je zatím poslední rašovickou posilou do nové sezony, když přestoupil z Vilémova.

„Tým budeme mít z jedné třetiny nový. Někteří hráči po sestupu odešli za lepším a někdo dokonce i do Německa, takže teď to jakoby budujeme znovu,“ vypráví šéf FK Rašovice Martin Bašus.

Rašovice loni historicky poprvé postoupily společně s Březnem do krajské I. B třídy. Jenže zatímco Březno se pohodlně udrželo, tak Rašovice to štěstí neměly. „Bohužel nám tam před sezonou odešli čtyři důležití hráči, my neměli adekvátní náhradu a těch možností tady v okolí také nebylo tolik. V I. B třídě musíte mít ten kádr širší a také hráče platit, mít finanční možnosti, což už je dneska standard,“ poukazuje Bašus na minulou nepovedenou sezonu.

Jaká ovšem bude ta nadcházející? V předminulém víkendu Rašovičtí absolvovali víkendové soustředění. V pátek absolvovali klasický trénink, v sobotu ráno je pak čekal výživný výběh. Oběd si fotbalisté užili v restauraci Vyhlídka a pak přišel na řadu i minigolf v Klášterci. Po něm si střihli ještě podvečerní trénink a došlo i na opékání buřtů a pivko za odměnu. V neděli hráči pilovali především rozehrávku a zakládání útoků. Pak do soustředění promluvilo i nepříznivé počasí. „Ale účel to splnilo, stmelujeme kolektiv. Jestli budeme po sestupu štikou okresu? Nedokážu říct, ale rozhodně bychom nechtěli spadnout do okresní soutěže. Jak bude sezona vypadat, tak tomu zatím necháváme volný průběh. Uvidíme po pár zápasech,“ uvědomuje si klubový boss.

Rašovice vstoupí do nové sezony tuto neděli 1. září, kdy budou cestovat na hřiště rezervy Ervěnic-Jirkova. Tam úvodní hvizd rozhodčího zazní v 17.00 hodin.