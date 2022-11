V Rašovické kabině se nadšení fotbalisté ovšem slovům o postupu nevyhýbají. „Ambice máme jasné, nejdříve je důležité udržet se ve formě i přes pětiměsíční pauzu a neusnout na vavřínech. Je důležité najet zimní přípravu a důkladně se připravit na druhou půlku sezony. Čekají nás těžké zápasy a my se chceme udržet na prvním místě. Kabinou slova o postupu zaznívají a je to pro nás velká motivace zkusit se probojovat do I. B třídy. Určitě by to byl pro nás velký úspěch,“ říká kanonýr posledního kola v okresním přeboru rašovický Tomáš Margolius, který čtyřmi trefami přispěl k demolici 9:1 mužstva z Perštejna.