„Musím za to vše poděkovat spoluhráčům, kteří vždy vidí moje zaběhnutí za obranu a dají mi tam nádherně balon a můj úkol už je jen utéct obraně a vstřelit gól, což se v zápase, kde jsem jich dal pět velice dařilo. Vše nám vycházelo podle představ, takhle to máme natrénované. Hlavně pokud chce člověk střelit tolik gólů za zápas, tak musí makat v utkání na sto procent,“ poukazuje rozjetý střelec David Janeček.

A rázem má tabulka okresního přeboru – skupiny západ grády. Vedoucí Rašovice už zřejmě nikdo neohrozí, ale bitva se rozhořela o druhé místo. Druhé Březno má 36 bodů, Janečkův Vilémov o jeden méně. „Chceme Březno prohnat, chtěli bychom do konce sezony skončit na druhém místě, jelikož první místo už mají jisté Rašovice. Ztrácíme na Březno jenom jeden bod. Musíme makat pořád stejně jako doteď,“ ví Janeček.

Svou střeleckou potencí chce nejvíce pomoci týmu. „A podávat co nejlepší výkony do konce sezony, abych pomohl mému týmu splnit cíl, který máme a to je skončit na druhém místě, abychom se ještě mohli porvat o postup,“ dokresluje odhodlaně.