Bývalý areál už byl pomalu nepoužitelný. Šatny nevyhovovaly a právě ty byly spouštěcím impulsem k velké rekonstrukci, která vyšla zhruba na dvanáct milionů korun. „V původních kabinách už to bylo strašné, skoro se nedaly používat. Dostali jsme výjimku, aby to tady kluci ještě odehráli, ale už to bylo hodně na hraně. To byl vlastně prvotní impuls, protože zadní zeď kabin už držel pouze břečťan a tak jsme si řekli, že rekonstrukce by nám asi úplně nepomohla, takže to opravdu bylo na zbourání a výstavbu kabin nových. Bylo to důležité, abychom tady zachovali fotbal,“ řekla Deníku starostka Otvic Aneta Hutyrová, která ve slavnostní sobotu obstarala čestný výkop utkání a jako poděkování dostala od místních fotbalistů dres se svojí jmenovkou.

Jak rekonstrukce zdejšího sportovního areálu probíhala? Jak zdejší prostředí prokouklo se můžete podívat ve srovnávací fotogalerii níže.

„V první řadě jsme zbourali starou budovu fotbalových kabin a postavili jsme budovu novou. Ta je větší, součástí budovy jsou i veřejné toalety, je tam místo pro domácí fotbalisty i hosty a také pro rozhodčí. Tohle byl takový základ, tím jsme začali. Poté jsme upravili povrch fotbalového hřiště, udělali jsme zavlažování, vyseli jsme novou trávu. Pokračovali jsme oplocením, které je z části betonové a z části je tady 3D oplocení. Dříve tu bylo dřevěné, kterým se dalo dostat dovnitř. Zkrátka už nevyhovovalo. Proběhly také terénní úpravy, jako zpevnění plochy kolem kabin a teď nás ještě čeká vyměnit zábradlí kolem hřiště,“ dokreslila mladá starostka.

Před čtyřmi lety v Otvicích fotbal skoro padl. Naštěstí se tak nestalo a hráči místního Sokola se mohou v nejnižší soutěži na Chomutovsku chlubit parádním areálem. „Jsme za něj moc rádi. Už jsme ho také zapili, udělali jsme si takové posezení 24. srpna, kdy jsme pokřtili nové kabiny a taky trošku tužili partu a přivítali nové kluky v týmu,“ usmál se kapitán Otvic Jakub Filípek, který sní o tom, že by si jednou Otvičtí mohli zakopat v krajských soutěžích. Areál už na to mají.